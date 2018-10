Junaliikenteessä suuria häiriöitä Turun ja Helsingin välillä – syynä rantaradalle rikkoutunut juna

Turun ja Helsingin välillä on parhaillaan merkittäviä häiriöitä junaliikenteessä, sillä radalle on rikkoutunut pendolino-juna. Junaliikenne on toistaiseksi poikki Salo – Ervelä-välillä. Salon ja Karjaan rautatieasemille järjestetään korvaavia kuljetuksia Helsingin ja Turun suuntiin, kertoo VR tiedotteessaan. Arvion mukaan rikkoutunut juna saadaan pois linjalta kello 11–12. Tämän jälkeen liikenteen oletetaan vähitellen palautuvan normaaliksi.