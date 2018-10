Paikalliset 12:51

Turun ja Raision päättäjille kuntalaisaloite Mälikkälä-Kuninkojan luonnonsuojelualueesta

Yli kymmenen asukasyhdistyksen yhteenliittymä on laatinut sekä Turun että Raision kaupungille kuntalaisaloitteen luonnonsuojelualueen perustamiseksi kaupunkien alueelle. Ajatuksena on Turun ja Raision yhteinen keskuspuisto Helsingin keskuspuiston malliin. Alueesta suurin osa on Turun alueella.