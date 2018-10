Paikalliset 8:43

Turun kaupunginsairaalan alueella tulipalo

Turun kaupunginsairaalan alueella palaa. Paikalla on kymmenkunta hälytysajoneuvoa. Palo on Kurjenmäenkadulla rakennuksessa, joka ei tiettävästi ole parhaillaan käytössä. Päivystävän palomestarin mukaan palo on "lattian alla". Palomestari ei ehtinyt sammutustöiden lomassa kertoa asiasta tarkemmin.