Puolitoistakerroksinen omakotitalo, aitta ja saunarakennus paloivat tänään keskiviikkona Eurajoella Huruholmintiellä. Sammutus- ja raivaustyöt jatkuvat iltamyöhään.

Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman kahden jälkeen. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle kaikki kolme rakennusta olivat ilmiliekeissä.

Päivystävä palomestari Petri Vallin kertoo, että aitta ja sauna saatiin viiteen mennessä sammutettua, mutta kumpikin rakennus tuhoutui palossa täysin. Vallinin mukaan myös omakotitalo tulee tuhoutumaan.

Poliisi on ottanut paikalta kiinni sekavasti käyttäytyneen mieshenkilön, jolla on mahdollisesti osuutta syttymiseen. Vallinin mukaan palo ei vaikuta levinneen yhdestä rakennuksesta toiseen, vaan todennäköisesti rakennukset on sytytetty palamaan. Poliisi tutkii syttymissyytä.

Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.