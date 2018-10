Viikon kuvat: Moporauha, pölkkytyö ja päivällinen Aurajoesta

Iidaliisa Pardalin, Uudenkaupungin Sanomat PÖLKKYTYÖ. Turun ja Uudenkaupungin välisellä radalla vaihdetaan ratapölkkyjä. Pölkkyjä vaihdetaan vuosittain rutiinityönä noin 10 000. Uudet pölkyt odottavat jo radan varrella.

Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat PÄIVÄLLINEN AURAJOESTA. Turun keskustassa näkee vain harvoin kalastajia. Katukalastuksen tuoreet Suomen mestarit Niko Satto ja Mikael Jaakkola haluaisivat tuoda katukalastuksen myös Turkuun. Harva tuntuu tietävän, että Turun ydinkeskustassa Aurajoesta nousee ahventa ja jopa kuhaa.

Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat TAISTELU LUKIOSTA. Salossa kuultiin tiistaina tiukkoja iskulauseita, kun Halikon lukion opiskelijat puolustivat vimmalla kouluaan. Salon oppimisympäristöjä selvittänyt työryhmä esittää, että Halikon lukio yhdistettäisiin Salon lukioon syksyllä 2021. Asia on herättänyt paljon vastustusta erityisesti Halikossa.

Jori Liimatainen, Turun Sanomat RIEMU UIMAHALLISSA. Turun Uimareiden naiset nousivat voittoon huikeaksi jännitysnäytelmäksi kehkeytyneessä PM-turnauksen finaalissa ruotsalaista Järfällaa vastaan. Vesipallojoukkueen Sari Viljanen hyppäsi tuulettaen altaaseen Turun Uimareiden aloittaessa voitonjuhlat.

Ina Virtanen, Kunnallislehti PURJON SADONKORJUU. Holman puutarhatilan purjot päätyvät Paimion pelloilta suoraan Apetit Ruoka Oy:lle ja pakastepussiin. Tilan purjonnostekoneesta on muokattu versio, jossa kone poimii purjot maasta, jättää juuret maahan, ihmiskäsi poistaa kasvin turhat osat ja purjo päätyy laatikkoon valmiina tehtaalle.

Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat TIUKKAA SANANVAIHTOA PRESIDENTTIKIRJOISTA. Turun kirjamessujen odotetuimpia tapahtumia oli tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja hänestä kertovien kirjojen tekijöiden kohtaaminen. Keskustelusta tuli paikon väittelyä, sillä Niinistö ei vaikuttanut suhtautuvan kirjoihin kovin innostuneesti. Erityisen kipakkaa keskustelua Niinistö kävi toimittaja Lauri Nurmen kanssa. – Amerikassa on sanonta, että niin on kuin elävältä nyljetty, Niinistö tokaisi aluksi. Presidentti Niinistö ja kirjailijat Lauri Nurmi (edessä), Risto Uimonen ja Tuomo Yli-Huttula kohtasivat messuilla.

Sari Holappa, Auranmaan Viikkolehti NYT JAMMAILLAAN. Yläneen yhtenäiskoulun liikuntasaliin pelmahtaa keskiviikkoiltaisin parvi innosta ja ilosta pulppuavia tyttöjä ja poikia. Yläneen MLL:n KiddieJam-tunnilla tanssinohjaaja Jenni Aaltonen tutustuttaa lapsia eri tanssilajeihin. Tanssin pyörteissä Hilda Juhala, Senni Reko, Ulla Wärri, Viivi Ekman ja Iiris Puljujärvi.

Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat LEHTONOTKELMA. Kemiönsaaren Purunpäähän on suunniteltu isoa suojelualuetta, joka on päätymässä rauhoitetuksi maanomistajan aloitteesta. Huikeiden ulkomerelle avautuvien näkymien lisäksi Purunpään runsaan kahdensadan hehtaarin kokonaisuuteen kuuluu reheviä, lehtomaisia notkelmia, Siv Vesterlund-Karlsson näyttää. Alue on Konstsamfundetin omistama.

Hanna Hyttinen, Laitilan Sanomat KUIN KARKKI PIHAN PERÄLLÄ. Pieni vaaleanvihreä mökki, jossa on oma terassi ja valkoinen ovi. Terassin tolppaan on kiinnitetty pieni vaaleanpunainen postilaatikko. Ovessa on sydämenmuotoinen kranssi. Sisällä valko-vaaleanpunaiset portaat kohoavat parvelle, joka tarjoaa lukukolon ja leikkipaikan. Viisi vuotta sitten rakennettu leikkimökki ilahduttaa edelleen päivittäin sekä Mervi Jokista että hänen hoitolapsiaan.

Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat VIRSIÄ UUSILLA RYTMEILLÄ. Uskelan koulun musiikkiluokat laulattivat torstaina kirkkokansaa virsien uusilla sovituksilla Salossa. Kanttori Matti Rantatalon sovituksissa oli esimerkiksi latinalaisamerikkalaisrytmejä ja ruotsalaista polskaa. Opettaja Virpi Turunen johti kuoroa harjoituksissa ja konsertin ideoinut kanttori Kaisa Suutela-Kuisma soitti viulua.

Merja Ryhtä, Somero-lehti TARINOIDEN KYLÄT. Somerolla on kaksi kylää, jotka on nimetty yhden talon mukaan: Ruunala ja Ryhtänkylä. Kuvassa on syysillan rauhaa Ryhtänkylältä vedelle päin. Somero-opiston kurssilaiset Tarinoita Somerolle -ryhmästä ja muutama kotiseutuhenkinen lähtivät bussiretkelle somerolaiskyliin. Joukko kuuli asiaa Someron kylistä ja jakoi muistoja.

Jari Laurikko, Turun Sanomat OMAN KOKEMUKSEN AVULLA VOI AUTTAA MUITA. Kalle Lähde oli jo armeijaiässä paatunut juoppo. Tämän hän tajusi vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Nyt hän auttaa muita raitistumaan. Rymättylän Rehapin päihdehoitolan katossa on pyykkipoikia, joissa on hoidossa olleiden nimiä. Lähde laskeskelee, että tähän mennessä pyykkipoikia on kertynyt noin 1 300.

Kaisu Hautamäki, Kaarina-Lehti VOIT OLLA KUKA TAHANSA. Kaarinan pääkirjastossa voi lauantaina nähdä värikkäitä peruukkeja, piikkikampauksia ja taidokkaita asuja. Kirjasto järjestää paikkakunnan ensimmäisen conin eli tapahtuman japanilaisen kulttuurin harrastajille. Tapahtuman nimi on Kitsunecon. Anu Lehtonen-Sonkki (alhaalla edessä vas.) ja Kati Rouvinen löysivät conimaailman lastensa kautta. Anniina Peippo, Sauli Pihl, Emma Saario ja Jade Viita odottavat innolla Kaarinan ensimmäistä conia.