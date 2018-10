Helsingintiellä, Kupittaan rautatieaseman ja Hippoksentien sillan välillä tapahtunut kolari ruuhkauttaa liikennettä Turussa. Paikalla olleen Turun Sanomien toimittajan mukaan kyse on ilmeisesti kolmen henkilöauton ketjukolarista. Haittaa on Turun suuntaan kulkevilla kaistoilla. Paikalla on pelastuslaitoksen ja poliisin yksiköitä.