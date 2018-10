Ari-Matti Ruuska

Vastalääkkeen jäsenet, kolmannen vuoden lääketieteen opiskelijat Tatu Han ja Oskari Välimäki uskovat, että annetusta viestintäkoulutuksesta on heille ehdottomasti hyötyä myöhemmin urallaan lääkäreinä. He oppivat muun muassa kertomaan potilailleen kansantajuisesti, miksi heille on annettava hoitoa.