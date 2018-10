Tutkijat: Erot nuorten digitaidoissa syntyvät jo peruskoulussa

Tutkijoiden mukaan erot nuorten digivalmiuksissa syntyvät pitkälti jo perusopetuksen aikana.

Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa (RUSE) on keskitytty viime vuosina tutkimaan erityisesti nuorten digitaalista osaamista. Uusimpien tutkimustulosten mukaan nuorten koulutusvalinnoilla on suuri vaikutus digitaalisen osaamisen karttumisessa. Tutkijat korostavat, että perusopetuksella on yhä keskeisempi rooli tasata nuorten digiosaamisen suuria vaihteluita.

– Kun tavoitellaan yhtäläisiä valmiuksia digitalisoituvan yhteiskunnan tuleville kansalaisille, perusopetuksen rooli näiden taitojen tarjoajana on keskeinen. Erityisesti pyrittäessä houkuttelemaan teknisille aloille enemmän opiskelijoita, etenkin tyttöjä, tulisi toimet osaamisen, myönteisten mielikuvien ja motivaation vahvistamiseksi ajoittaa perusasteelle, toteaa tutkimukseen osallistunut IT-palvelupäällikkö Meri-Tuulia Kaarakainen Turun yliopiston tutkimuksen IT-yksiköstä.

Vastikään julkaistussa artikkelissa tutkijat havaitsivat, että toisen asteen opiskelijoiden digitaidoissa on suurta vaihtelua. Saman koulutusasteen sisällä erot kiinnittyvät erityisesti koulutusalavalintoihin ja siihen, mille alalle nuori tulevaisuudessa toivoo päätyvänsä jatko-opintoihin tai työhön.

Myös ammattialojen sukupuolittuneisuus näkyy digiosaamisessa: miesvaltaisilla aloilla tytötkin menestyivät erinomaisesti, mutta naisvaltaisilla koulutusaloilla digiosaaminen on heikompaa sukupuoleen katsomatta.

Lukiolaisilla havaittiin olevan keskimäärin ammattikoululaisia paremmat digitaidot, vaikka huippuosaajat löytyivätkin ammatillisen koulutuksen ICT- ja kulttuurialoilta.

Tutkimusartikkeli “Seeking Adequate Competencies for the Future. Digital Skills of Finnish Upper Secondary School Students” julkaistiin syyskuussa Nordic Journal of Science and Technology -lehdessä.

Digitaalisen osaamisen tutkimusta tehdään RUSE:ssa myös perusopetukseen liittyen. Opettajien ja nuorten digitaitoja on selvitetty vuosina 2017 ja 2018 Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa Digiajan peruskoulu -yhteistyöhankkeessa. Hankkeen ensimmäinen toimintakausi päättyy vuoden lopussa. Projektitutkija Suvi-Sadetta Kaarakaisen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntämässä hankkeelle vuoden jatkorahoituksen.