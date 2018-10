Paraisilla Mossalan ja Björkön väliä liikennöivä lautta on viety huoltoon, ja sen tilalle on tuotu kantavuudeltaan pienempi lautta. Vakiolautta on kantavuudeltaan 60 tonnia, ja väliaikaisen lautan kantavuus on 44 tonnia.

Korvaava lautta on käytössä noin kuukauden ajan. Kantavuudeltaan pienempi lautta saattaa rajoittaa raskaan liikenteen kuljetusta.