Hevosshow Apassionata saapuu Turkuun

Euroopan suosituin hevossshow Apassionata nähdään ensi vuonna ensimmäistä kertaa Turussa. Suosittu hevosshow saapuu Turkuhalliin 9.–10. maaliskuuta. Luvassa on kolme näytöstä, joiden liput tulevat myyntiin ensi maanantaina.

Turussa luvassa om The Magic Dream -niminen näytös, jossa on mukana yli 65 hevosta ratsastajineen. Näytöksen on luonut Apassionatan pitkäaikainen luova johtaja Holger Ehlers, joka käyttää showssa hevosia ratsastajineen sekä musiikkia, valoja ja akrobatiaa. Kaiken nivoo yhteen Jules Vernen romaaneista innoituksensa saanut koskettava tarina, joka sijoittuu Pariisin maailmannäyttelyn aikoihin.

Esityksessä on mukana yhdeksän eri hevostiimiä, joiden ratsastajat ovat kotoisin Espanjasta, Hollannista, Itävallasta, Moldovasta, Ranskasta, Saksasta ja Tshekistä. Mukana on kuuttatoista eri rotua edustavia hevosia.

Turkuhalliin tuodaan Apassionataa varten yli 130 tonnia hiekkaa ja sahanpurua, jotta areenan pohja saadaan hevosille sopivaksi. Apassionatan visuaalisen puolen viimeistelee 200 neliömetriä videonäyttöä.

Euroopassa vuosittain yli puoli miljoonaa katsojaa keräävä Apassionata on järjestetty Suomessa jo reilut kymmenen kertaa.