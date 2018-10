United Brotherhood -rikollisjärjestön jäseniä epäillään törkeistä ampuma-ase-, kiristys- ja huumausainerikoksista – yhteensä 24 epäiltyä

Ossi Rajala

Keskusrikospoliisi, Lounais-Suomen ja Helsingin poliisilaitokset ovat yhteistyössä tutkineet laajaa, United Brotherhood -järjestöön (UB) liittyvää rikoskokonaisuutta. Rikollisjärjestön jäseniä epäillään törkeistä ampuma-ase-, kiristys- ja huumausainerikoksista.

Epäiltyjä on yhteensä 24.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen esitutkinnassa on epäiltyinä yhteensä yhdeksän henkilöä, joista neljä on edelleen vangittuna. Keskusrikospoliisin ja Helsingin poliisilaitoksen esitutkinnoissa on epäiltyinä yhteensä 15 henkilöä, joista kahdeksan on edelleen vangittuna.

Poliisin tutkinnan aikana takavarikoimia aseita.

Kokonaisuudessa epäiltyinä olevista henkilöistä 11 on poliisin tiedon mukaan United Brotherhood -rikollisjärjestön jäseniä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Sainio Keskusrikospoliisista kuvaa esitutkinnassa ilmi tullutta UB:n toimintaa hyvin suoraviivaiseksi ja organisoiduksi.

– Esitutkinnan mukaan toimintaa johdettiin Helsingistä käsin ja eri toimijoilla oli rikoksissa selkeät roolinsa. UB:n johtohenkilöt Helsingistä kävivät Turun seudulla "hoitamassa asioita kuntoon" eli organisoimassa muun muassa törkeitä kiristyksiä. Samalla kävi myös selväksi, että United Brotherhoodin toiminta on puhtaasti rikolliseen toimintaan suuntautuvaa eivätkä sen jäsenet työskentele laillisen toimeentulon parissa, Sainio luonnehtii poliisin tiedotteessa.

Esitutkinnassa selvisi kaksi törkeää kiristystapausta, joissa asianomistajilta oli epäilyn mukaan kiristetty ja yritetty kiristää molemmilla kerroilla 20 000 euroa rahaa tekaistuun velkaan vedoten. Poliisi epäilee, että toisen törkeän kiristyksen takana on pitkiä vankeustuomiota istuvia henkilöitä.

Kotietsinnässä löydetty paperilappu, jossa ohjeistettiin huumausaineiden toimittamisesta.

Esitutkinta alkoi helmikuussa 2018 Lounais-Suomen poliisilaitoksen aloittamasta törkeästä huumausainerikostutkinnasta, jossa UB:n Turun osaston epäiltiin välittävän huumausaineita Turun seudulla. Pian esitutkinnan aloittamisen jälkeen epäiltiin, että myös UB:n Helsingin osaston jäsenet ovat osallisina huumausaineiden välittämiseen. Keskusrikospoliisi osallistui esitutkintaan pääkaupunkiseudulla tapahtuneiden epäiltyjen rikosten osalta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Poliisi sai takavarikkoon yhteensä noin kolme kiloa amfetamiinia, noin 5 500 Subutex-tablettia ja pienempiä määriä muita huumausaineita.

Epäiltyjä törkeitä huumausainerikoksia selvittäessään poliisi alkoi epäillä UB:n jäseniä Helsingissä ja Turussa muun muassa törkeistä kiristyksistä ja törkeistä ampuma-aserikoksista. Esitutkinnassa selvisi, että yksi Helsingin UB:n jäsenistä hankki huomattavan määrän ampuma-aseita järjestön käyttöön ja edelleen myytäväksi.

Poliisi epäilee, että kyseinen henkilö hankki vantaalaisen taloyhtiön autotalliin yhteensä kymmenen ampuma-asetta ja huomattavan määrän patruunoita. Aseiden joukossa oli konepistooleja, kiväärejä ja haulikoita.

Aseita takavarikoitiin myös järjestön kerhotiloista Tuusulassa Helsingin poliisilaitoksen tekemän kotietsinnän yhteydessä. Tiloista takavarikoitiin seitsemän ampuma-asetta. Kaikkiaan rikoskokonaisuuden tutkinnan aikana poliisi takavarikoi yhteensä noin 30 ampuma-asetta ja suuren määrän ampumatarvikkeita.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen suorittama esitutkinta on siirtymässä syyteharkintaan lähiaikoina, Keskusrikospoliisin ja Helsingin poliisilaitoksen suorittama esitutkinta on jo siirtynyt syyteharkintaan Helsingin syyttäjänvirastoon.