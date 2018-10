Taiteella syöpää vastaan

Roosa nauha -päivää vietetään valtakunnallisesti perjantaina 12. lokakuuta. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys järjestää tänään torstaina osana Roosa nauha -viikkoa Tässä sinua varten -hyväntekeväisyyskonsertin, jonka tuotto ohjataan alueelliseen syövän vastaiseen työhön sekä rintasyöpätutkimukseen.

Konsertin yhteydessä pidetään hyväntekeväisyyshuutokauppa, jossa on huudettavana muun muassa kuvataiteilija Johanna Oraksen teos Kubistic Still Life.

Oras viettää tänä vuonna 25-vuotistaiteilijajuhlavuottaan. Se on saanut hänet muistelemaan omaa taiteilijahistoriaansa, johon kuuluu myös kubistinen vaihe 1990-luvun lopulla.

Huutokaupattava teos on tyyliltään kubistinen. Sinisävyisessä teoksessa on paloja Oraksen taiteilijauran matkan varrelta.

– Halusin yhdistää kubistisuuden ja aiheellisuuden uudella tavalla. Teoksessa näkyvät minulle tyypilliset aiheet, kuten kukat kallasta niittykukkiin, suomalaisuus ja suomalainen design.

Teos valmistui viime vuonna Oraksen Suomen itsenäisyyden teemavuotta juhlistavan Sivellin, joka soi Suomelle – 25 vuotta paletin pinnalla -näyttelyn yhteydessä. Näyttely päättyi lokakuussa Logomoon. Perinteisen taidenäyttelyn sijaan järjestettiin pop-up-ateljee, jossa yleisöllä oli mahdollisuus tavata taiteilija ja seurata uusien teosten valmistumista.

– Lahjoitettava teos ei saa olla rankka ja provosoiva vaan sen on oltava sellainen, että se miellyttää monia. Minulle on tärkeää, että se on myös minulle ajankohtainen työ. Tässä taulussa on lisäksi hyvää mieltä, mikä sopii hyvin hyväntekeväisyyshuutokauppaan.

Johanna Oras kertoo, että taide on hänelle luonteva tapa tehdä hyväntekeväisyyttä. Hän on muun muassa lahjoittanut teoksiaan huutokauppoihin ja arpajaisiin ja pitänyt taidepäiviä syrjäytyneille nuorille.

– Lasten ja nuorten hyvinvointi on lähellä sydäntäni. Käyn mielelläni myös kouluissa kertomassa taiteilijan työstä.

Taide on Orakselle intohimo ja elämäntapa, mutta hän ei tee sitä vain itsensä vuoksi vaan ennen kaikkea ihmisille. Taiteensa ystäviltä ja faneiltaan Oras saa paljon palautetta siitä, miten taide on vaikuttanut heidän elämäänsä.

– Saan voimia ihmisiltä saamastani palautteesta. Olen kuullut, että taiteeni on tuonut lohtua synkkään elämänvaiheeseen. Tällainen palaute muistuttaa siitä, etten tee taidetta turhaan.

Oras toivoo, että taide tulisi lähemmäs ihmisiä. Taiteen pitäisi olla lähestyttävää ja kaikille suunnattua, mutta etenkin nykytaide on Oraksen mukaan vienyt taidetta kauemmas ihmisistä.

– Liian usein kuulee ihmisten sanovan, että he eivät ymmärrä taiteesta mitään. Taiteilijat itse ovat osittain syyllisiä tähän. Kaikki taiteilijat eivät halua selittää töitään ja avata niiden taustoja. Ihmisiä kiinnostavat kuitenkin myös tarinat taiteen takana.

Oras asuu ja työskentelee suurimman osan vuodesta Etelä-Ranskassa Cagnes-sur-Merin kaupungissa. Suomessa hänellä on oma ateljee kotona Koskella. Oras pitää myös vakituisia kesänäyttelyitä Punkaharjulla sijaitsevassa taidekartanossa, jonka hän omistaa yhdessä aviomiehensä kanssa.

Taide kuljettaa Orasta ympäri maailmaa, mutta se tuo hänet aika ajoin myös synnyinkaupunkiin Turkuun. Näyttelyiden lisäksi Oras on ollut mukana muun muassa Turun musiikkijuhlilla. Tulossa on jotain isoa Turkuun liittyvää, josta Oras on silminnähden innoissaan. Oras ei saa vielä paljastaa mitä se on, mutta sen verran hän raottaa salaisuutta, että se tulee näkymään myös katukuvassa.

Vapaa-aikanaan Oras lukee ja käy konserteissa, teatterissa ja elokuvissa. Turun kulttuurielämää hän seuraa tiiviisti.

– Viimeksi kävin katsomassa Turun kaupunginteatterissa Varissuo-musikaalia. Odotan ja seuraan mielenkiinnolla myös Ratapihankadun elämyskeskuksen etenemistä. Toivon, että elämyskeskuksessa olisi tilaa taiteelle ja se otettaisiin huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Roosa nauha -viikon Tässä sinua varten -hyväntekeväisyyskonsertti to 11.10. kello 19 Turussa ravintola Naimassa. Konsertin yhteydessä pidetään hyväntekeväisyyshuutokauppa. Lisätietoja: Lounais-Suomen Syöpäyhdistys.