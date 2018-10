Revontulet loimusivat Turun seudulla

Marika Lempää

Revontulet loimusivat taivaalla viime iltana ja yönä eteläisessä Suomessa. Nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa levisi kuvia värikkäistä revontulista, joita oli kuvattu eri puolilla Suomea. Myös Turun seudulla revontulet näkyivät laajasti ja kirkkaana suotuisan sään ansiosta.

Murat Mutlu Revontulet Salon Vuohensaarella sunnuntaina kello 23.05.

Revontulia nähdään Suomen eteläosissa muutaman kerran vuodessa, vaikka niitä periaatteessa esiintyy joka kuukausi. Usein pilvisyys tai liian valoisa sää estävät revontulien näkemisen.

Jukka Harberg Jukka Harberg bongasi revontulia myöhään sunnuntai-iltana Raision Haunisten altaalla useiden muiden valokuvaajien kanssa.

Ilmatieteen laitoksen tutkija Tiera Laitinen kertoo, että revontulien esiintyminen riippuu paljon aurinkotuulesta, sen nopeudesta ja magneettikentästä.

– Nyt nähdyt revontulet aiheutti Auringon koronan aukosta tuleva nopeampi aurinkotuulen virtaus.

Nopea virtaus ja revontulien todennäköisyys jatkuvat vielä muutaman päivän, mutta paras näytös oli Laitisen mukaan tarjolla viime yönä,

– Revontulten kannalta tehokkain on virtauksen etureuna, jossa aurinkotuuli on puristunut kasaan, kun nopeampi virtaus työntää edellään tavallista hitaampaa aurinkotuulta. Tuo etureuna sattui osumaan maapalloon juuri sopivasti eilisiltana Suomen aikaa, jolloin se aiheutti viime yön revontulet, ja nyt kokoon puristunut aurinkotuulen osuus on jo mennyt ohi.

Lietolainen Matti Helin ikuisti revontulet Pöytyällä Kuhankuonon alueella noin kello 22.30. Helinin mukaan revontulet olivat pääsääntöisesti vihreän sävyisiä. Joissakin kuvissa näkyi häivähdys punaista ja violettia.

– Revontulet olivat hetkellisesti tosi kirkkaita, kuvankäsittelyä en juurikaan kuviin tehnyt. Hiukan olen nostanut varjoalueita, mutta en juuri muuta.

Otitko kuvan revontulista? Lähetä se meille osoitteeseen ts.verkkotoimitus@ts.fi.