Kolumni: Kitkerä loraus makuasioita

Olen pakertanut mitä erilaisimpia terveysväitteitä käsittelevän artikkelin parissa. Aiheesta lisää Turun Sanomissa myöhemmin syksyllä. Niksejä, joiden kerrotaan petraavan kehon ja mielen hyvinvointia, tulee ja menee. Meillä on jatkuva tarve saada nopeasti tuloksia. Totta kai on, sillä meillä länsimaalaisilla on kuulemma koko ajan kiire, ja samalla kaloreita kertyy koko ajan liikaa. Kuka muka ei ole joskus kokeillut uutta jumppaliikettä, jonka parissa tarvitsee huhkia vain pari minuuttia viikossa? Tai syönyt aamuisin kaukomaiden marjoja, jotka puhdistavat kehon loppupäivän lihapiirakoista.

Sitten on ääri-ilmiöitä, joiden pelkkä googlaaminen tuntuu oudolta. Yksi niistä on vapaaehtoinen virtsan juominen. Pelkkä nykyajan trendi se ei ole, vaan virtsan käytöstä yleensäkin on olemassa historiallisia esimerkkejä eri puolilta maailmaa. Mieleen nousevat ehkä karmeat tosielämän henkiinjäämistarinat. Virtsaa on ollut pakko juoda veden puutteen vuoksi, ja kuoleman uhatessa tekee ymmärrettävästi mitä tahansa. Rowan Atkinsonin tähdittämä mainio Musta kyy -sarja otti muuten hommasta kaiken irti. Eräässä jaksossa komediahahmot ajelehtivat merellä, ja kuivumiskuoleman uhatessa virtsan juominen oli jo nousemassa ainoaksi vaihtoehdoksi. Selvisi, että kapteeni Rommi oli juonut virtsaa jo ennen veden loppumista. Hän piti mausta.

Jos jätetään sikseen todistetusti vaaralliset kikat, monen niksin kohdalla toki voidaan puhua makuasioista. Jos henkilö kokee piristyvänsä, puhdistuvansa ja vahvistuvansa juotuaan tai tehtyään ties mitä, niin huuhaata kuin se onkin, onko muilla oikeus kiistää nuo tuntemukset? Entä tarvitseeko olla kurttuotsainen? Superliikkeeksi mainostetun suoritteen opettelu voi olla yksinkertaisesti hauskaa, vaikka vaikutukset eivät olisi todellisuudessa superia nähneetkään.

Yksi jippo tuskin pelastaa, sillä terveyteen vaikuttavat monet tekijät. Ehkä kellojen siirtäminenkin. Siihenkin tuntuu liittyvän jos jonkinlaista väitettä ja uskomusta, niin kuin varmasti faktaakin. Ääripäiden näkemysten perusteella me suomalaiset olemme virtsassa – siirrymme sitten pysyvästi kesä- tai talviaikaan.

Simo Ahtee

Kirjoittaja on toimittaja.