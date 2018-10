Taivassalo myy kahta tonttia verkkohuutokaupassa

Taivassalon kunta on laittanut kaksi tonttia verkkohuutokauppaan. Luodonpään rantatontin koko on 3 500 neliötä, ja siinä on vesialuetta 6 600 neliömetriä. Rantatontin lähtöhinta on 109 000 euroa.

Toinen tontti on reilun 1 200 neliön omakotitalotontti, joka myydään ilman lähtöhintaa.

Kunnanjohtaja Vesa Rantala toteaa tiedotteessa, että kunnalla on hyviä kokemuksia verkkohuutokaupan käyttämisestä, sillä se on tehnyt melkein 50 kauppa kuluvan vuoden aikana. Viime keväänä kaupaksi meni Trappulan entinen koulu irtaimistoineen.

Tontit löytyvät Huutokaupat.com -sivustolta.