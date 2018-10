Paikalliset 10:20

Taivassalo myy kahta tonttia verkkohuutokaupassa

Taivassalon kunta on laittanut kaksi tonttia verkkohuutokauppaan. Luodonpään rantatontin koko on 3 500 neliötä, ja siinä on vesialuetta 6 600 neliömetriä. Rantatontin lähtöhinta on 109 000 euroa.