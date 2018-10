Lounaspaikka: Suomalaista kotiruokaa italialaisella vivahteella

Vaikka ravintola Dennis on tunnettu ennen kaikkea pitsoistaan, erityisesti lounasaikaan moni tilaa Denniksessä kuitenkin lautaselleen jotain muuta.

– Jos iltaisin pitsoja menee 70 prosenttia ja 30 prosenttia muuta, lounasaikaan luvut ovat juuri toisin päin, Denniksen ravintolapäällikkö Jani Tuominen kertoo.

Myös lounasaikaan ruoka tilataan annoksittain. Lounaalla vaihtoehtoina ovat kotiruokalounas, lounaspasta sekä lounassalaatti – ja tietenkin myös lounaspitsa, jonka voi valita oman mieltymyksensä mukaan kahdella täytteellä. Lisäksi kaikkiin vaihtoehtoihin kuuluu salaattipöytä sekä kahvi.

Mutta onko kotiruokalounas sitten italialaista vai suomalaista kotiruokaa?

– Pääasiassa suomalaista, mutta italialaisella vivahteella, Tuominen vastaa.

Tästä hyvä esimerkki on haastattelupäivän kotiruokavaihtoehto ragu perunamuusilla. Ragu on perinteistä italialaista lihapataa, joka on haudutettu uunissa pitkään hyvin mureaksi.

– Muusi taas on hyvin suomalaista, jos se olisi italialaistyyppistä, se olisi rakeisempaa. Ja ragua syödään italiassa usein myös pastan kanssa, Tuominen kertoo.

Ragun teon opissa Denniksen kokit ovat käyneet Italiassa saakka.

– Olimme puolitoista vuotta sitten Piemontessa opintomatkalla, ja paikalliset mammat opettivat meille omat ragureseptinsä, Tuominen kertoo.

Eikä suotta opintomatkalla ole käyty – sen verran maukasta ja mehevää lihapata on.

Lennart Holmberg Denniksen lounaalla vain harva valitsee vaihtoehdoksi pitsan.

Lounaspastana puolestaan haastattelupäivänä löytyy kana-pesto-vuohenjuustopastaa, jossa sekä pasta että pesto on itse tehtyä.

– Olemme luopuneet säilykkeiden käytöstä kokonaan myös pitsoissa. Ainoastaan kalamata-oliviit tulevat purkista, Tuominen sanoo.

Muutenkin Dennis on viime vuosien aikana kokenut paljon muutoksia. Denniksen juuret yltävät vuoteen 1975, jolloin Rafkinit avasivat ensimmäisen Denniksen Turkuun. Vuonna 2008 omistaja vaihtui ja nykyisin omistajana toimii Experiri Oy.

Myös alkuperäisen Denniksen paikka vaihtui pari vuotta sitten Linnankadulla entisestä kiinteistöstä viereiseen. Samaan aikaan muuttui myös sisustus.

– Valkosipuliletit saivat väistyä ja sisustimme tämän enemmän kortteliravintolatyyppiseksi, Tuominen kuvaa.

Myös ruokalistaan on viime vuosina tullut muutoksia säilykkeiden jättämisen lisäksi.

– Olemme vähän keventäneet menua, ei enää niin paljon voita ja kermaa, Tuominen naurahtaa.

Vaikka Dennis on uudistunut, osa myös kaipaa nostalgiamielessä vanhaa Dennistä, ja ravintolassa tämäkin pyritään huomioimaan. Esimerkiksi lounaalle nostetaan silloin tällöin aikaisempia klassikkoruokia vanhalta listalta, kuten juuri haastattelupäivän kanapasta.

Pitsalistalla puolestaan muutama pitsa on pysynyt listalla koko Denniksen nelikymmenvuotisen taipaleensa ajan.

– Suosituin pitsamme on Susu, joka on ollut listalla alusta saakka. Siihen tulee kinkkua, ananasta, valkosipulia, homejuustoa ja katkarapua, Tuominen kertoo.

Lounaspitsan, -pastan, -salaatin ja kotiruokavaihtoehdon lisäksi lounasaikaan Denniksessä vaihtoehtoina on myös kolme ruokalajia listalta, jotka lounasaikaan saa edullisemmin; yksi pasta, yksi pitsa ja yksi risotto, jotka vaihtuvat viikoittain.

– Ja myös lounasaikaan saa tilata ihan listaltakin, Tuominen sanoo.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.

