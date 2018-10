Saara-Sofia Sirén Varsinais-Suomen Kokoomuksen johtoon

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén on Varsinais-Suomen Kokoomuksen uusi puheenjohtaja. Valinta tehtiin Varsinais-Suomen Kokoomuksen syyskokouksessa Turussa lauantaina.

Saara-Sofia Sirén, 32, on turkulainen ensimmäisen kauden kansanedustaja.

Sirénin mielestä Kokoomuksen on oltava johtava, uskottava tulevaisuuspuolue. Kokoomuksen on tehtävä avauksia esimerkiksi ilmastopolitiikasta ja kestävästä talouskasvusta.

– Varsinais-Suomen Kokoomuksen taas tulee olla johtamassa kestävää kasvua maakunnassa. Varsinaissuomalaisten pitää myös edistää kestävän ajattelun mallia puolueen sisällä, Sirén toteaa tiedotteessa.

Demokratian vahvistaminen vaatii Sirénin mielestä puolueiden roolin vahvistamista.

– Puolueessa toimiminen on edelleen vaikuttava tapa muuttaa maailmaa. Muuttuvassa maailmassa myös puolueiden on kuitenkin oltava valmiita uudistumaan. Esimerkiksi poliittiset sisällöt pitää tuoda entistä vahvemmin keskusteluun ja jokaisen puolueen jäsenen osallistumisen keinoja on lisättävä, Sirén katsoo.

Saara-Sofia Sirén siirtyy Varsinais-Suomen Kokoomuksen puheenjohtajaksi heti. Vuoden 2017 alusta Varsinais-Suomen Kokoomusta johtanut mynämäkeläinen Juha Vanhanen ilmoitti kesällä, ettei tavoittele jatkoa piirin johdossa.

Varsinais-Suomen Kokoomuksen varapuheenjohtajiksi kokouksessa valittiin salolainen Juhani Nummentalo ja turkulainen Noora Kesti. Puheenjohtajiston lisäksi piirikokous valitsi piirihallituksen vuodelle 2019. Piirihallitukseen valittiin Sadri Beqiri Turusta, Jari Hakkarainen Sauvosta, Ari Leinonen Raisiosta, Raimo Löfstedt Uudestakaupungista, Pia Maavirta Somerolta, Sanna Pitkänen Pöytyältä, Malla Rannikko-Laine Kaarinasta ja Sini Ruohonen Turusta.