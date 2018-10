Rauhannobelisti Mukwege käynyt Turussakin – pistäytyi Naantalissa jäätelöllä

Nobelin rauhanpalkinnon tänä vuonna toisena saanut ylilääkäri Denis Mukwege on tuttu suomalaisillekin avustustyöntekijöille. Näiden yhteyksien kautta hän on vieraillut Turussakin. Isännöimässä oli 2002 professori Matti Salo, jonka sisar miehineen on toiminut avustustehtävissä Kongossa ja ollut perustamassa Mukwegen Panzi-sairaalaa.

Itse Tyksin anestesialääkärinä toiminut professori Matti Salo luonnehtii Mukwegea määrätietoiseksi, verkostoituneeksi ja aikaansaavaksi.

– Hän on helluntaipastorin poika ja hyvin voimakas persoona. Hyvin osaava, ei kaihda vaikeuksia, Salo kiittelee.

Gynekologi Mukwege palkittiin työstään seksuaalisen väkivallan uhrien auttamiseksi Kongon konfliktialueella. Toisena palkittiin Irakin vainottuun jesidi-vähemmistöön kuuluva Nadia Murad.

Denis Mukwege kävi Turussa kesäkuussa 2002 yhdessä puolisonsa Adeleine Mukwegen kanssa. Mukana oli myös sairaalan laboratoriopäällikkö Muhigirwa Bathazarin ja sairaalassa työskennellyt ruotsalainen röntgenhoitaja Kerstin Åkerman. Kolmen päivän vierailun aikana tutustuttiin muun muassa Tyksiin sekä Wallacin ja Leiraksen tehtaisiin.

Salon ottamissa valokuvissa seurue pistäytyy muun muassa Turun torivilinässä ja syö jäätelöä Naantalissa.