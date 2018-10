Presidentti Sauli Niinistö kohtaa hänestä kirjoittaneita kirjailijoita Turun kirjamessuilla – nouseeko Fennovoima keskusteluun?

Ossi Rajala

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kohtaa Turun kirjamessuilla hänestä kirjoja tehneitä kirjailijoita. Kello 16 alkavassa keskustelussa ovat presidentti Niinistön lisäksi mukana tietokirjailija ja kolumnisti Risto Uimonen, tietokirjailija Tuomo Yli-Huttula sekä kirjailija ja Aamulehden toimittaja Lauri Nurmi.

Uimosen tietokirja Sauli Niinistö – Tasavallan presidentti keskittyy erityisesti siihen, kuinka Niinistö on onnistunut ottamaan asemastaan ja vallastaan kaiken irti, vaikka presidentin valtaoikeuksia on vuosikymmenten saatossa vähennetty. Uimosen mukaan Niinistö on pyrkinyt esimerkiksi esiintymään säännöllisesti julkisuudessa. Uimosen kirjaa on arvosteluissa luonnehdittu olevan melko kritiikitön Niinistöä kohtaan.

Nurmi on kirjoittanut yhdessä toisen Aamulehden toimittaja Matti Mörttisen kanssa kirjan Mäntyniemen herra. Kirja kertoo Niinistön työstä 1960-luvulta nykypäivään saakka. Kirjan kohutuimpia väitteitä on ollut se, että Niinistö olisi käyttänyt vaikutusvaltaansa Fennovoiman ydinvoimahankkeen toteutumisen puolesta. Kirjan mukaan Niinistö olisi sanonut Fortumille Suomen ja Venäjän suhteiden kärsivän, jos Fennovoiman hanke ei toteudu.

Niinistö on jyrkästi kiistänyt painostaneensa Fortumia mukaan Fennovoiman hankkeeseen.

Nykyisin Finanssiala ry:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajana työskentelevän Tuomo Yli-Huttulan porvarillista valtapeliä kuvaava kirja Presidentti ja porvarivalta julkaistiin tällä viikolla. Yli-Huttula on haastatellut kirjaa varten kymmeniä poliitikkoja. Myös Niinistö antoi kirjaa varten useita haastatteluja.

Yli-Huttulan kirjassa kuvataan muun muassa Niinistön välirikkoa kokoomuksen silloiseen puheenjohtajaan Jyrki Kataiseen vuonna 2007. Niinistön mukaan Kataisen kanssa oli sovittu, että hän saisi valita vaalien jälkeen tehtävänsä. Niinistö sanoo kirjassa halunneensa ulkoministeriksi, mutta Katainen muistaa hänen halunneen eduskunnan puhemieheksi.