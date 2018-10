Opiskelija-asuntokohde Aitiopaikan asukkaaksi voi päästä arpaonnella

Turun Ylioppilaskyläsäätiön (TYS) Aitiopaikan ensimmäiset opiskelija-asunnot valmistuvat vuodenvaihteessa 2019. Asuntohaku on nyt alkanut, ja uudet asukkaat valitaan poikkeuksellisesti arpomalla. Asuntoihin voi hakea lokakuun aikana TYS:n nettihakulomakkeella.

142 asuntoa menee uusille hakijoille ja 48 asuntoa jo TYS:llä asuville sisäisen siirron hakijoille. Kuittauksena hakemuksen saapumisesta ja hakukriteerien täyttymisestä hakija saa sähköpostitse arvontanumeron.

Arvonta pidetään 6. marraskuuta kello 14 vierailukeskus Joessa osoitteessa Cave-sali, Lemminkäisenkatu 12 B, 20540 Turku. Tilaisuus on kaikille avoin. Arvonnan jälkeen haku kohteeseen tapahtuu normaalisti asuntojonon mukaisesti.

Aitiopaikka sijaitsee kampusalueen tuntumassa Ylioppilaskylän länsilaidalla Inspehtorinkadulla. Aitiopaikkaan valmistuu tammikuussa 190 asuntoa. Pääosin asunnot ovat pieniä yksiöitä ja kaksioita asuntojen keskikoon ollessa 30 neliötä. asuntojen keskivuokra on 16,40 euroa neliötä. Esimerkiksi 25-neliöisen yksiön vuokra on 417,50 euroa kuukaudessa ja 34,5-neliöisen kaksion vuokra on 541,65 euroa kuukaudessa. Vuokra sisältää sähkön, veden, internetin ja saunavuorot.