Pop up -lajitteluasema kiertää Turun seudulla

Lounais-Suomen Jätehuollon Pop up -lajitteluasema nähdään syyskaudella Aurassa, Kaarinassa, Kemiönsaarella, Maskussa, Naantalissa, Raisiossa, Salossa ja Turussa. Pop up -lajitteluasema korvasi vuoden 2018 alusta Ympäristöauto Yrjön.

Pääosin Pop up -lajitteluasema pysähtyy eri paikkakunnilla koulujen pihoilla, mutta Naantalissa on jouduttu Kuparivuoren tunnelin tietöiden takia lajitteluaseman sijoituspaikka vaihtamaan Kuparivuoren koululta Naantalin Tullinaukiolle. Lisäksi pop up -lajitteluasema pysähtyy lokakuussa Turussa Pansion ja Hirvensalon kouluilla, Maskussa Lemun koululla, Aurassa Auran yhtenäiskoululla sekä Salossa Komisuon koululla ja Särkisalossa Särkisalon koululla. Marraskuussa lajitteluasema käy Kemiössä Kemiönsaaren keskuskoululla, Salossa Hermannin ja Pajulan kouluilla, Turussa Lausteen koululla, Kaarinassa Valkeavuoren koululla ja Raisiossa Vaisaaren koululla. Joulukuussa kierros jatkuu Hemmingin koululla Maskussa ja Tarvaisten koululla Mynämäessä.

Pop up -lajitteluasemalla otetaan vastaan maksutta pieniä määriä kotitalouksien jätteitä, jotka pystytään kantamaan paikalle itse. Lajitteluasemalle voi tuoda kotitalouksien vaarallisia jätteitä, kodin rikkinäisiä sähkölaitteita ja poistotekstiilejä.

Kotitalouksien vaarallisia jätteitä otetaan vastaan 50 kiloon tai litraan saakka. Vaarallisiin jätteisiin luetaan muun muassa maalit, liimat, lakat, kynsilakat, hiuslakat, aerosolit ja ajoneuvojen lyijyakut. Poistotekstiileihin kuuluvat esimerkiksi rikkinäiset paidat, pyyhkeet ja lakanat. Pop up -lajitteluasemalle ei kuulu tuoda esimerkiksi mattoja, kenkiä, laukkuja, vöitä, alusvaatteita, tyynyjä, peittoja tai pehmusteita.

Pienelektroniikkaa voi myös toimittaa paikalle. Lajitteluun kelpaavat muun muassa televisiot, mikrot, kännykät ja sähköhammasharjat. Lisäksi otetaan vastaan paristoja, loisteputkia ja energiansäästölamppuja.

Isommat autolla ja peräkärryllä tuotavat jätteet pitää toimittaa suoraan jätekeskukseen, lajitteluasemalle tai kierrätyskeskukseen. Lounais-Suomen Jätehuollon toimialueella on yhteensä 12 jätekeskusta ja lajitteluasemaa aina Utöstä Pöytyälle sekä kaikkiaan 17 kiinteää vaarallisen jätteen vastaanottopistettä ympäri lounaista Suomea.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetusten alueilla Naantalissa, Maskussa ja Mynämäessä Pop up -lajitteluaseman mukana kiertää syksyllä lisäksi Lounais-Suomen Jätehuollon palveluneuvoja.