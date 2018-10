Myös Ilkka Kanerva ja Kike Elomaa peräävät vastauksia Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen asiassa

Kilpailutukset romahduttaa laadun ja takaa voitot omistajille.

Kokoomushan on vaatinut juuri näitä kilpailutuksia jotka on romahduttaneet myös julkisen kotihoidon tasoa kun myös julkisten tahojen on kilpailutusten myötä pitänyt tarjota palvelua niin halvalla ettei sitä voida minkään järkevien käytäntöön perustuvien laskelmien mukaan toteuttaa kohtuullisella laadulla.



Kilpailutuksilla haetaan tahoa joka kehtaa tehdä palvelut halvimmalla ja kyetä keräämään näin mahdollisimman isot voitot itselleen. Jos tarvitaan pientäkin kilpailutuksen ulkopuolella olevaa lisäpalvelua se sitten maksaakin hunajaa.

