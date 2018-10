Turussa riisutaan ämpärit päästä Ilonan päivänä

Ensi viikon tiistaina 9.lokakuuta vietetään Ilonan päivää eli valtakunnallista mielenterveysomaisten päivää. Vuoden teemana on lapsiomaiset.

– Liian usein mielenterveysomainen jää yksin. Psyykkisiä sairauksia ja päihdeongelmia perheessä hävetään, niistä vaietaan. Taakka on raskas kantaa, ja myös omaisella itsellään on riski sairastua. Meidän tehtävänämme on olla omaisten tukena, Varsinais-Suomen FinFamin toiminnanjohtaja Samuli Koskinen toteaa tiedotteessa.

Turussa Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry pitää oman tapahtumansa Vähätorilla. Kaikki ovat tervetulleita paikalle kello 14–16.30.

Torilla jaetaan muoviämpäreitä. Ämpärit pistetään päähän ja riisutaan näyttävästi pois päästä yhtä aikaa. Ämpäreiden päästä pois vetämisellä viestitään, että mielenterveysongelmiin usein liitetty häpeä on turhaa ja apua on saatavilla.

Ensimmäistä kertaa järjestettävässä Ämpärit päästä -tapahtumassa esiintyy turkulaistaustainen taiteilijanimeä F käyttävä muusikko. F esittää tapahtumassa Hajoaa-kappaleensa, joka kertoo siitä kun omaisen mieli järkkyy. Lavalla nähdään myös Kivireki, Jazzterapeutit, MHM-bändi sekä Bogolo Street Band.

Lisäksi Varsinais-Suomen FinFami ry jakaa Ilonan päivänä tunnustukset vuoden mielenterveys- sekä vapaaehtoistyöntekijöille. Tänä vuonna vuoden mielenterveystyöntekijäksi on valittu psykologi Aija-Mari Maunula (YTHS). Palkinnot jaetaan Turun pääkirjaston musiikkiosastolla kello 10.30–13.30 järjestettäväss Ilopisaroita-tapahtumassa.