Viikon kuvat: Latvala Salon soralla, sisällissodan maisema ja dinosaurustenjahtaajat

Antti Puhakka, Kaarina-Lehti VESIRUTTO TULI TAAS. Pahamaineinen vesirutto on jälleen riehaantunut kesällä ja syksyllä Littoistenjärvellä. Talkooväki on poistanut ruttoa järvestä. Matalassa rannassa vesiruton saa helposti pois haravan, talikon ja kumisaappaiden kanssa. Vesirutto on iso haittalaji, joka syrjäyttää herkempiä vesikasveja. Massakasvustot haittaavat virkistyskäyttöä, tukkivat putkia ja estävät veden virtauksia.

Jori Liimatainen, Turun Sanomat SISÄLLISSODAN MAISEMA. Wäinö Aaltosen museossa perjantaina avautunut näyttely katsoo sotaa uhrien näkökulmasta. Kuraattori Jonni Saloluoma katsoo Anssi Pulkkisen tilateoksesta, joka koostuu rekan lavetille asetelluista syyrialaisen kodin raunioista.

Jussi Arola, Uudenkaupungin Sanomat KAVERIPÄIVÄ. Erno Pentikäinen (vas.) ja Paavo Tyykilä ravitsivat kavereitaan herkullisella sopalla sunnuntaina jo kuudetta kertaa. Kyseessä ei tällä kertaa ollut virallinen Ernon ja Paavon kaveripäivä, vaan Kaveripäivän jatkot. – Tapahtuman alateema on tällä kertaa koska me voidaan ja ihan sen vuoksi näitä tapaamisia järjestetään, koska me voidaan, Pentikäinen kertoo.

Jori Liimatainen, Turun Sanomat DINOSAURUSTENJAHTAAJAT. Silja McNamara esittelee muinaisen krokotiilin panssaria ja James McNamara iguanadonin selkänikamaa. Englannin Isle of Wight on yksi Euroopan parhaista paikoista liitukautisten eli 120–65 miljoonaa vuotta sitten eläneiden dinosaurusten jäänteiden metsästykseen. Saarelta on kotoisin turkulaisen tanssiteatteri Erin brittivahvistus James McNamara. Rantojen vaeltelu fossiileja etsien kuuluu Jamesin ja hänen suomalaisen tanssinopettajavaimonsa Siljan ohjelmaan aina Englannin-lomilla. Pariskunnan löytämät fossiilit ovat esillä tanssiteatteri Erissä.

Sauli Kaipainen, Somero-lehti KYNTÖAURAT RIVISSÄ. Traktorikynnön SM-kisoissa nähtiin monenkirjavaa kalustoa eri vuosikymmeniltä. Yleisen sarjan parhaaksi kynti moninkertainen SM-kisavoittaja ja MM-kisakävijä Jarmo Itälehto Ilmajoelta. Sarjassa oli kaikkiaan 14 kyntäjää. Kisat käytiin Someron Pitkäjärvellä viime viikonloppuna.

Päivi Sappinen, Uudenkaupungin Sanomat HERKKUPÄIVÄ. Korvapuusti on saanut oman merkkipäivänsä, jota vietetään vuosittain 4. lokakuuta. Ruotsissa kanelipullan päivää on vietetty vuodesta 1999, Suomessa puusti sai oman päivänsä vuonna 2006. Mutta miten mummun leipomat korvapuustit ovat aina niin erityisen hyviä? Se on se näppituntuma, arvioivat Pullapirjojen leipurit Kaija Nygård (vas.) ja Satu Kuusamo. – Taikinan pitää olla pehmeää ja täytteessä kanelia ja voita sillä lailla sopivasti. Jos täytettä on liikaa, puusti luistaa sitä painettaessa, eikä siitä tule nätti, neuvoo Nygård, joka on leipomon korvapuustitaituri.

Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat TESTISSÄ PYÖRÄTUOLIRUGBY. Salon Sirkkulan koulun oppilaat Yusuf Arslan (vas.), Ville Elovaara, Petrus Lintuaho, Rasmus Vuori ja Onni Virtanen saivat maanantaina testata erilaisia paralympialajeja. Heidän suosikikseen nousi pyörätuolirugby. Lajikokeilun tavoitteena on auttaa ymmärtämään erilaisuutta.

Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat HYVÄÄ MIELTÄ. Joni Luomanen kokeili häntäpallon heittoa Hyvän mielen olumpialaisissa. Mielenterveyskuntoutujat kisasivat viime viikolla Hyvän mielen olumpialaisissa Turun Kupittaan urheiluhallissa. Monille osallistujille hauskanpito oli tärkeintä, mutta osa kilpaili mitalitavoite mielessä. Päivätoiminnan ohjaaja Tuomas Saarimäki, kilpailija Jere Sandell ja päivätoiminnan ohjaaja Tiina Papunen seurasivat suoritusta.

Jerker Jokiniemi, Kunnallislehti KATTO IRTI JA KUSKI ULOS. Sauvon VPK:n hälytysosasto harjoittelee kolme kertaa vuodessa ajoneuvosta pelastamista. Saksilla voidaan tarvittaessa leikata ajoneuvon katto irti. Sauvon sopimuspalokunta toimii ensilähdön palokuntana, eli se hälytetään onnettomuuspaikalle ensimmäisenä. Paloasemalta lähtee auto sopimuksen mukaan viidessä minuutissa.

Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat MARKKINAT. Salon syysmarkkinat on perinteikäs tapahtuma Salon torilla. Viime viikon tapahtumassa tuuli riepotteli ilmapalloja.

Jane Iltanen, Turun Sanomat ADEMI OSUI JA OTTI OSUMAA. Talven Suomen cupin pelien jälkeen näytti selvältä, että tämä vuosi olisi Albion Ademin läpimurtokausi. 19-vuotias laituri oli talvipakkasilla paitsi vaarallinen myös tehokas, sillä cupissa syntyi kuusi osumaa. Liigassa tehot ovat kuitenkin olleet vähissä, sillä ennen viime viikkoa vyölle oli kertynyt vain yksi maali. – Oma kausi on ollut vähän rikkinäinen, polvi on vaivannut koko kauden. Ihan hyvää pelaamistakin on ollut, mutta tehot ovat puuttuneet, Ademi arvioi. Lauantaina muutenkin väkevästi esiintynyt Ademi osui kuitenkin jo toisessa perättäisessä pelissään, mikä riitti Interille 1–1-tasapeliin IFK Mariehamnia vastaan. Hamed Coulibalylla oli täysi työ Ademin pitelemisessä Kupittaalla.

Hanna Hyttinen, Laitilan Sanomat NUORI JA MENESTYNYT. Aiemmin tänä vuonna Vuoden nuoreksi kokiksi valittu Emmiina Lehtonen sijoittui kolmanneksi nuorten kokkien MM-kisoissa Taiwanissa. Ihodesta kotoisin oleva Lehtonen valmisti tuomareille kolmen ruokalajin illallisen. Nuori menestyjä pyrkii käymään kotiseudullaan mahdollisimman usein. Opinnot Tampereen ammattikorkeakoulussa ovat loppusuoralla. Opinnäytetyönsä hän tekee hyönteisistä.

Marttiina Sairanen, Turun Sanomat VAHVA TYÖLLISYYSTILANNE. Reilun 8 000 asukkaan Laitilassa on toiseksi vähiten työttömiä työnhakijoita Varsinais-Suomessa. Matalaa työttömyysastetta selittää osaltaan paikallisten yritysten kasvuvauhti, joka on tuonut kaupunkiin enemmän työtä kuin tekijöitä riittää. Laserleikkaaja Aki-Petteri Oksanen on yksi metalliteollisuuden esikäsittelypalveluja tuottavan Laserkeskus Oy:n Laitilan tehtaan vajaasta 60 työntekijästä.

Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat KUPLAPALLO. Tiistaina Impivaaran jalkapallohallissa pelattiin opiskelijoille suunnattu kuplajalkapalloturnaus. Tanskalaisten kehittämät pallot jalostuivat Norjassa urheilulajiksi ennen kuin saapuivat Suomeen ja Turkuun. Karim Alimi ahtautui palloon ensimmäistä kertaa. – Aika rento meininki näyttäisi olevan, arvioitiin katsomosta.

Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat JUURIKKAIDEN LISÄAIKA. Sokerijuurikkaat saivat syksynä lisää kasvuaikaa, kun Sucroksen Säkylän tehdas lykkäsi tehtaan käyntikautta. Tehdas käynnistyy 9. lokakuuta. Tehtaanjohtaja Sune Berghäll sanoo juurikkaiden kerryttävän vielä massaa. Kylmien öiden myötä myös sokeripitoisuus voi nousta. Sokeritehdas hakee 200 uutta viljelijää ensi kevääseen mennessä.

Riitta Salmi, Turun Sanomat HAMLET TUO NIMIMIEHIÄ TURKUUN. Paavo Westerberg (vas.) ja Jussi Nikkilä pureutuvat keväällä koston, vallan ja moraalittomuuden kiemuroihin Turun kaupunginteatterin Hamletissa. Kevään suurproduktio tuo joukon nimekkäitä tekijöitä Turkuun. Näytelmän ohjaa Paavo Westerberg, ja Hamletia näyttelee Lontoosta Shakespeare-oppia saanut Jussi Nikkilä. Mukana on myös Eero Aho ja Esko Salminenkin ilmestyy lavalle.

Kiti Salonen, Loimaan Lehti PARAS TREENIKAVERI. Ripsa Järvi ja Sleepy-koira harjoittelevat valjakkourheilua. Fyysisen suorituksen lisäksi ohjaajan tehtävä on huutaa koiralle suuntia. – Se menestyy, joka saa parhaaseen kuntoon sekä koiransa että itsensä. Järvi kilpailee koirajuoksussa ja 1-2 koiran kärryluokassa, jossa kärrynä on kickbike.

Jori Liimatainen, Turun Sanomat KAMPPAILU SIIRTOLAPUUTARHASTA. Paula Heiska on vaalinut upeaa puutarhapalstaansa vuodesta 1995 lukien. Heiska voi jatkaa kukkien kasvattamista Kupittaan siirtolapuutarhassa ainakin vuoden 2025 loppuun saakka. Sen jälkeisestä tulevaisuudesta käy poliittinen taisto, kun puolueet kiistelevät Turun tulevasta yleiskaavasta. Puutarhan säilyttäjät kärsivät kaupunkiympäristölautakunnassa viime tiistaina tappion äänin 7–6. Turku suunnittelee kokonaan uuden puutarhan perustamista Koroisiin. Ainakaan Heiska tai Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistyksen puheenjohtaja Eija Meriluoto eivät halua muuttaa valmiista viherparatiisistaan toiselle puolelle kaupunkia.