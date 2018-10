Katualueelle ulottuva rakennustyö Savitehtaankadulla, Tykistökadun risteysalueella, sulkee yhden ajokaistan keskikorokkeen molemmin puolin marraskuun loppuun. Myös Itäharjun puoleinen kevyen liikenteen väylän liikenne on suljettu.

Rakennustöistä on haittaa molemmissa ajosuunnissa. Paikalla on liikenne opasteet. Alueella on poikkeava nopeusrajoitus 30 kilometriä tunnissa. Töitä tehdään alueella päivittäinen aamuseitsemästä iltakahdeksaan. Tarvittaessa alueella on liikenteen ohjaajat.