Väitöstutkimus löysi uusia keinoja syövän luuetäpesäkkeiden hoitoon

Turun yliopiston tuoreessa väitöstutkimuksessa havaittiin kahden tehokkaan uuden lääkeaineen vaikuttavan sekä luu- että syöpäsoluihin.

Filosofian maisteri Mari Suominen on tutkinut rinta- ja eturauhassyövän luuetäpesäkkeiden hoitomenetelmiä kahdella tehokkaalla uudella lääkeaineella, solumyrkky sagopilonilla ja luuhun hakeutuvalla alfasäteilijä radium-223:lla.

Levinnyttä rintasyöpää tai eturauhassyöpää sairastavista potilaista suurin osa kärsii luuetäpesäkkeistä.

Rintasyövän luuetäpesäkkeet aiheuttavat paikallista luun hajoamista ja eturauhassyövässä syöpäsolut aiheuttavat ylimääräistä luun muodostusta.

– Koska luuta muodostuu väärään paikkaan ja se on heikkolaatuista, luuetäpesäkkeistä aiheutuu ongelmia. Sekä rinta- että eturauhassyöpää sairastavilla on usein vaikeasti hoidettavaa luukipua, murtumia ja hermopinnesyndroomia, Mari Suominen kertoo.

Tutkimuksessa testattiin erilaisia lääkkeitä rinta- ja eturauhassyöpään hiirillä.

Tutkimuksessa selvitettiin niiden tehoa ja vaikutusmekanismeja.

Solumyrkky sagopilonin huomattiin estävän tehokkaasti syövän kasvun lisäksi luuta hajottavien solujen toimintaa ja siten suojaavan luuta. Lisäksi alfasäteilijä radium-223 vähensi sekä syövän kasvua että syövän aiheuttamia luumuutoksia niin rinta- kuin eturauhassyövässä.

Tutkimuksen tulokset ovat väittelijän mukaan merkittäviä.

– Asia on ollut jo jossain määrin tiedeyhteisön tiedossa, mutta tutkimuksen myötä käy ilmi, että asia oli tärkeää ottaa huomioon hoidoissa laajemminkin.

Pharmatest Services Oy:ssä tutkimusjohtajana työskentelevä Suominen on selvittänyt luuetäpesäkkeiden hoitoa työnsä ohessa jo pitkään.

– Tämä on ollut melkoisen pitkä tie, kymmenisen vuotta. Ensimmäinen sagopilon-tutkimus aloitettiin vuonna 2011.

Tutkimuksessa tehtiin lisäksi yllättävä havainto, että radium-223 on tehokas myös rintasyövän luuta hajottavissa etäpesäkkeissä vähentäen sekä syöpäsolujen määrää että luun hajoamista. Se pidensi luuetäpesäkkeitä kantavien hiirten elinaikaa.

– Radium-223 on hyväksytty eturauhassyövän hoitoon ja on parhaillaan kliinisissä kokeissa rintasyövän luuetäpesäkkeissä. Yhdistelmähoitoja sen kanssa tutkitaan ja potentiaalisia yhdistelmäkumppaneita on jo selvinnyt, Suominen kertoo.