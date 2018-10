Olisin enemmän huolissani miksi ihmiset haluaa alistaa eläimen omaisuudekseen?

Miksi ihmisellä edelleen on tarve alistaa eläin omaisuudekseen? Lemmikkieläimen pito ei ole muuta kuin äärimmäistä itsekkyyttä. Omistaja haluaa, että hänellä on kuuliainen eläin, joka tottelee, ei sano vastaan ja kun omistaja saa tämän hän ruokkii omaisuuttaan. Leikkikalu, tai lapsen korvike paijattavana omaksi ilokseen. Vieläpä uskoen, että saa vastahuomiota muka kiitolliselta eläimeltä, joka siis on loppujen lopuksi pakotettu rooliinsa. Eläin kyllä ruokansa eteen tekee mitä pitää, sitä voi tietenkin itsekäs ihminen pitää vastarakkautena. Yksikään aidosti eläinten ystävä, ei koskaan ottaisi lemmikkiä. Aikoinaanhan omistajat ylpeili parhailla orjillaan, esitellen niitä muille.

