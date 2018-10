Suursitsit tuo opiskelijakulttuurin lähemmäs kaupunkilaisia

Turussa järjestetään Tuomiokirkkotorilla perjantaina 5. lokakuuta kello 17 alkaen Varsinais-Suomen suurimmat sitsit. Tapahtuma kokoaa yhteen opiskelijoita Turun kaikista korkeakouluista. Lisäksi tapahtumasta kiinnostuneet kaupunkilaiset voivat osallistua akateemiseen pöytäjuhlaan. Luvassa on laulua, syömistä ja juomista.

– Turkulaisten suursitsien tarkoituksena on tuoda opiskelijakulttuuri lähemmäs kaupunkilaisia. Turun kaupunki on ilmaissut tavoitteensa olla Suomen paras opiskelijakaupunki. Sitsit niinkin näkyvällä paikalla kuin Turun Tuomiokirkkotorilla on osoitus siitä, että opiskelijoita arvostetaan Turussa, toteaa tapahtuman järjestelyistä vastuussa oleva Ida Myllärinen.

Tapahtuman järjestämiseen osallistuvat Turun korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakunnat. Mukana tapahtumassa ovat myös Turun kaupungin Study in Turku -hanke ja Saaristobaari.

Viime vuonna tapahtuma levittäytyi Turun kauppatorille.