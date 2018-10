Kirjastosilta muuttuu vaaleanpunaiseksi Roosa nauha -päivänä

Turun Kirjastosilta saa ensi viikon perjantaina vaaleanpunaisen valaistuksen rintasyövän vastaisen työn kunniaksi. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Turun kaupungin tempaus on osa Roosa nauha -kampanjaa, jolla kerätään varoja rintasyöpätutkimukseen sekä sairastuneiden ja läheisten tukemiseen.

Kirjastosilta vaihtaa väriä perjantaina noin iltaseitsemältä. Mieskuoro Laulun Ystävät esiintyy valaisuhetkellä ja laulaa naisille omistetun serenadin. Paikan päällä on mahdollista ostaa Roosa nauhoja sekä tukea alueellista syöpätyötä rahalahjoituksin.

Rintasyöpä on Suomen yleisin syöpä, ja siihen sairastuu yli 5 000 naista vuodessa. Roosa nauha -keräyksen tavoitteena on, että yhä useampi rintasyöpä voidaan ehkäistä tai hoitaa ja että jokainen voi saada tarvitsemansa tuen sairauden eri vaiheissa.

– Keräysvaroilla tarjotaan tukipalveluita syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen alueellisissa syöpäyhdistyksissä, joten osallistumalla keräykseen on mukana myös paikallisessa syöväntorjuntatyössä, kannustaa Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimitusjohtaja Ville Viitanen tiedotteessa .

Vuodesta 2003 järjestetty Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys muistuttaa tänä vuonna varhaisen toteamisen merkityksestä rintasyöpäkuolemien ehkäisemisessä.

Tänä vuonna Roosan silkkinauhan on suunnitellut Anna Puu ja kampanjan teemana on ”Minä & Sinä. Meissä on voimaa”. Keräys on käynnissä 4. marraskuuta asti.

Roosa nauha -päivänä toteutettava Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Turun kaupungin yhteistempaus järjestetään jo kolmannen kerran. Joulukuussa 2013 avattu Kirjastosilta on hehkunut eri teemaväreissä ennenkin, kuten esimerkiksi sinivalkoisena Suomen itsenäisyyden kunniaksi.