Täysin looginen trendi

Tästä tulee helposti se kuva, että hinnat vaan nousevat ja "tavalliset" ostajat jäävät nuolemaan näppejään. Tosiasia on kuitenkin se, että yksiöitä halutaan ostaa vähemmän ja vuokrata enemmän, joten tämä kyllä myötäilee täysin kuluttajakäyttäytymistä.



Kaupunki voisi helposti kehittää tätä tilannetta nopeuttamalla edes vähän uusien asuintalojen kaavoitusta. Halukkaita rakennutajia sekä omistus että vuokra-asunnoille on, samoin ostajia. Kapula rattaissa on virkamiehet ja poliitikot.

