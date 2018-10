Lounaspaikka: Bassin lounas tuo arkeen ripauksen luksusta

Kala- ja äyriäisruokiin erikoistunut ravintola Bassi on Turun uusin ravintolatulokas. Ravintola on saanut nimensä Bassin talon suunnitelleen arkkitehti Charles Bassin mukaan.

Bassin talo on sekä arkkitehtuuriltaan että rakenteiltaan erityislaatuinen. Talon kakkos- ja kolmoskerrokset eivät ole koskaan aiemmin olleet avoinna suurelle yleisölle, sillä tiloissa on ollut asuntoja, toimistoja ja yhdistysten toimitiloja.

Tilojen muuttamista ravintolakäyttöön alettiin suunnitella vajaat kaksi vuotta sitten. Remontissa uusittiin koko talotekniikka. Samalla taloon rakennettiin hissi ja lisäosa, jonka huipulla sijaitsee kattoterassi.

Ravintolan sisustus on toteutettu huolella jokaista yksityiskohtaa myöten. Ruokailulle pyhitettyä klassisen juhlavaa salia pehmentävät bistromaiset kalusteet. Sisustusarkkitehti Maija Viitalan suunnittelemat valaisimet ja käsinpainetut seinäkuviot ovat tilan näyttävimpiä katseenvangitsijoita.

Jari Laurikko Ravintola Bassin keittiömestari Jukka Arvela kertoo, että kalaruuat kiinnostavat kovasti lounastajia. Bassin lounaalla kalatarjonta vaihtelee saatavuuden mukaan.

Ravintolan sisustuksesta vastaavat Schauman Arkkitehdit yhdessä Bassin ravintoloitsijana toimivan Manu Eventsin toimitusjohtajan Santtu Kiilin ja ravintolatoimenjohtajan Kimmo Nurmen kanssa. Tilat omistaa Svenska Gården.

– Sisustukseen on haettu inspiraatiota talon historiasta. Esimerkiksi baarin lattia on alkuperäinen, salin lattioihin on haettu mallia vanhoista valokuvista ja sapluunojen avulla käsin maalatut seinäkuviot jäljittelevät talossa olleita vanhoja tapetteja. Ravintola ei ole kuitenkaan museo vaan moderni kalaravintola, sanoo Manu Eventsin viestintäjohtaja Heli Nieminen.

Kakkoskerroksen pääsalin lisäksi talon kolmannessa kerroksessa sijaitsee rennompi seurustelutila, yökerho Club Bassi. Raffi, tummanpuhuva tila on vastakohta alemman kerroksen valoisille ja huolitelluille ravintolasaleille. Perjantai- ja lauantai-iltaisin ullakkokerroksen lavan ottaa haltuun dj.

Jari Laurikko Kala- ja äyriäisruokiin erikoistuneen ravintola Bassin linjana ei ole fine dining vaan ”fun dining”. Bassi tarjoaa iloista sosiaalista syömistä, jaettavia annoksia ja rentoa tunnelmaa. Lounaalla ja illalla tarjolla on muun muassa perinteinen toast skagen.

Ravintola Bassi on avoinna kuutena päivänä viikossa lounaasta iltaan. Ravintolassa on yhteensä 200 asiakaspaikkaa, joista 72 pääsalissa. Lisäksi omalle porukalle voi varata kokous- ja lounastilat kabinetista.

Bassin keittiöstä vastaa helsinkiläisistä Demosta, Groteskista, Murusta ja Farangista sekä turkulaisesta Tintåsta tuttu keittiömestari Marko Jaakkola. Jaakkolan vierellä työskentelee keittiömestari Jukka Arvela. Ravintola Bassin ravintolapäällikkönä työskentelee Nina Saxholm, viineistä vastaa viinimestari Marjo Heinonen ja pääbaarimestari on Tanja Raunio. Kaikkiaan Bassi työllistää noin 25 henkilöä.

Manu Eventsin ydintiimi on tehnyt vuosien varrella useita matkoja, joilta on ammennettu inspiraatiota kalaravintolaan. Tavoitteena on ollut rentous ja mutkattomuus.

– Bassin linjana ei ole fine dining vaan ”fun dining”. Bassi tarjoaa iloista sosiaalista syömistä, jaettavia annoksia ja rentoa tunnelmaa, Nieminen sanoo.

Illalla Bassissa on tarjolla monipuolinen menu, josta löytyy kala-, äyriäis-, liha- ja kasvisruokia. Ruokalistan tähti on upea äyriäisvati. Muita erikoisuuksia ovat muun muassa savustetut katkaravut, sinisimpukat ja Bassin omatekoiset ranskalaiset, bouillabaisse-keitto ja puolikas hummeri lisukkein.

Jari Laurikko Ravintola Bassin ravintoloitsijana toimivan Manu Eventsin viestintäjohtaja Heli Nieminen ja tarjoilija Hilla Kortetjärvi esittelevät päivän lounastarjontaa.

Lounas tarjoillaan pöytiin lautasannoksina, ja tarjolla on päivittäin useita eri vaihtoehtoja. Edullisimmat annokset ovat päivän kotiruoka ja kasvisannos. Lisäksi tarjolla on muun muassa päivän kala, salaattibowl, toast skagen ja kolmen ruokalajin lounasmenu.

– Kala kiinnostaa kovasti myös lounastajia. Lounaan kalatarjonta vaihtelee saatavuuden mukaan. Välillä on kotimaista kalaa, kuten Houtskarista ja Ahvenanmaalta pyydettyä villisiikaa ja toisinaan taas jotain eksoottisempaa, kuten meribassia, keittiömestari Jukka Arvela kertoo.

Testipäivänä tarjolla oli alkupalaksi ostereita, päivän kotiruoka-annoksessa oli lihapullat tomaattikastikkeella ja perunamuusia, päivän vegeannoksessa oli maa-artisokkarisottoa ja friteerattua selleriä, päivän kala-annoksesta löytyi kevyesti savustettua lohta ja lämmintä perunasalaattia. Lisäksi tarjolla oli bouillabaisse-keitto, toast skagen, salaattibowl paistetulla halloumilla sekä kolmen ruokalajin lounasmenu.

Vaikka lounasannoksia ei ole suunniteltu jaettavaksi, pöytäseurueemme päätti jakaa annokset ja näin jokainen pääsi maistelemaan vähän kaikkea. Se oli toimiva ratkaisu, sillä muuten olisi iskenyt annoskateus. Kaikki annokset olivat todella kauniita, ja yhtä hyvää ruokaa saa harvoin lounaalla.

Oma suosikkini oli päivän kala-annos. Yksinkertaisista raaka-aineista oli loihdittu todella raikas ja maistuva kokonaisuus. Kokonaisuuden kruunasi kahvi ja päivän jälkiruoka, vanilja-pannacotta ja omenaa.

Jari Laurikko Ravintola Bassin lounas tarjoillaan pöytiin lautasannoksina, ja tarjolla on päivittäin useita eri vaihtoehtoja. Testipäivänä tarjolla oli muun muassa bouillabaisse-keittoa ja salaattibowl paistetulla halloumilla.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.

