Keskusrikospoliisi haluaa jatkaa kahden Airiston Helmen ratsian yhteydessä napatun miehen tutkintavankeutta. Miehet vangittiin viikko sitten tiistaina. Koska poliisilla oli kasassa todisteita vain niukalti, oikeus määräsi miehet vangittaviksi syytä epäillä -perustein. Näin ollen poliisi joutuu huomenna tiistaina pyytämään miesten vangitsemisen jatkamista.

Krp:n mukaan todistusaineistoa on kertynyt nyt lisää. Vankeuden perusteeksi esitetään tällä kertaa "syytä epäillä todennäköisin syin". Todisteet liittyvät pimeään palkanmaksuun.

Venäjän kansalaista vaaditaan vangittavaksi törkeästä veropetoksesta epäiltynä ja Viron kansalaista epäiltynä avunannosta törkeään veropetokseen. Toinen epäillyistä on ollut Airiston Helmen vastuuhenkilö ja toinen sen työntekijä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Sen sijaan epäillyn törkeän rahanpesun osalta ei viikon aikana saatu sellaista lisäselvitystä, että henkilöitä voitaisiin epäillä rahanpesurikoksesta todennäköisin syin.

Yhtiössä epäillään pestyn rahaa usean miljoonan euron edestä, ja yrityksen epäillään käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa. Esitutkinnassa epäillään muun muassa törkeää rahanpesua, törkeää veropetosta ja törkeää työeläkevakuutusmaksupetosta.

Jo aiemmin on kerrottu, että Krp on pyytänyt apua Suojelupoliisilta todistusaineiston läpikäymisessä. Nyt apuun on kutsuttu myös Puolustusvoimat. Siltä on pyydetty tukea vieraskielisen materiaalin läpi käymisessä.