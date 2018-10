Hellekesä keräsi kävijöitä uimapaikkojen lisäksi myös museoihin ja kirjastoihin Turussa

Turun kaupungin vapaa-ajanpalvelut keräsivät kesällä runsaasti kävijöitä.

Turun museokeskuksen kohteissa vieraili kesäkaudella eli kesäkuusta syyskuun puoliväliin saakka lähes 175 000 kävijää. Kävijämäärät pysyivät lähes samoina vuoden 2017 kesän tilastoihin verrattuna. Poikkeuksena oli Wäinö Aaltosen museon kävijämäärä, joka laski viime kesän huippusuositun Jacob Hashimoton näyttelyn kävijämäärään verrattuna noin 45 000 kävijällä.

Museoista suosituin oli Turun linna reilulla 70 000 kävijällään. Juhlavuottaan viettävä Apteekkimuseo ja Qwenselin talo houkutteli uudistettuun museoon hieman yli 10 000 vierailijaa. WAMissa kesäkauden Simo Heleniuksen sekä Hertta Kiiskin ja Jenna Sutelan näyttelyissä vieraili lähes 12 000 ihmistä. Luostarinmäen käsityöläismuseoon tutustui noin 27 000 kävijää, ja Kuralan Kylämäen kulttuurivirkistysalue houkutteli alueelle ja kesän tapahtumiin noin 48 000 vierailijaa.

Biologinen museo jouduttiin sulkemaan 10. heinäkuuta putkivaurion vuoksi, mikä vaikutti merkittävästi kesäkauden kävijämäärään. Tänä kesänä museossa ehti vierailla noin 1 800 kävijää ennen sulkemista, kun kesäkaudella 2017 museossa vieraili noin 8 500 asiakasta.

Katedralskolanin liikuntasalin pop up -museon suosituille opastuksille osallistui lähes 4 500 kävijää.

Turun päivänä 16. syyskuuta museoissa vieraili reilut 10 000 ilmaiskävijää.

Kirjaston palvelut säilyttivät suosionsa hellekesänäkin, ja kirjastokäyntejä kirjattiin lähes 429 000. Kaikkien kolmen kuukauden käyntimäärät lisääntyivät edellisiin kesiin verrattuina. Hirvensalon kirjasto oli koko kesän kiinni ja vaikutti omalta osaltaan siihen, että omatoimikirjastojen käyntimäärät laskivat hieman. Omatoimikirjastoissa käyntejä oli lähes 45 300.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Turku on lukuisine tapahtumineen ja kulttuuri- ja liikuntapalveluineen elävä, viihtyisä ja vetovoimainen kaupunki. Ilahduttavaa, että menneenä kesänä paikallisia ja matkailijoita kiinnosti erityisesti myös historiallinen Turku. Kesäkuussa avaamamme Katedralskolanin liikuntasalin arkeologisia kaivauksia esittelevä pop up -museo Turku goes Underground saavutti valtavan suosion. Helteinen kesäsää houkutteli väkeä uimarannoille ja maauimaloihin kuntoilun ja virkistäytymisen pariin. Samppiksessa vieraili huippupäivinä jopa yli 3 000 uimaria, hehkuttaa Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes.

Maauimaloiden kävijämäärä nousi hellekesän myötä 205 000 uimariin, ja uimarannoilla tilastoitiin ranta-valvonta-aikana laskutavasta riippuen 53 000–63 000 kävijää. Viime vuonna maauimaloiden kävijämäärä oli 141 000 ja uimarantojen 33 400.

Seikkailupuiston kesän kävijämäärä laski hieman vuoden takaisesta. Turun kaupungin mukaan puistossa kävi 84 300 vierailijaa. Seikkailupuiston kesäkausi päättyi elokuun alussa.

Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa vieraili kesä- ja elokuussa yhteensä runsaat 1 200 kävijää. Edellisten vuosien kesäkuihin verrattuna kädentaitopajoja oli enemmän ja aukioloajat olivat laajempia. Vimma oli suljettuna juhannuksesta koulujen alkuun asti.

Lue myös: Syyskuu ei saavuttanut suurta suosiota Samppalinnan maauimalassa – sen sijaan koko kesän kävijämäärä kasvoi puolella