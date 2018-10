Kolumni: Koukuttavat tubettajat

Menisitte oikeisiin töihin! Näin kuului aikuisen miehen huuto lavalla oleville tubettajille, jotka vetivät omaa esitystään Tubecon-risteilyllä. Aikuisten kategoriaan kuuluvana tunsin myötähäpeää, vaikka tuskinpa lavalla oleville Suomen suosituimmille tubettajille näitä sanoja ensimmäistä kertaa lausuttiin.

Youtubeen videoiden tekeminen on kasvattanut suosiotaan viime vuosina kovaa tahtia. Suomessakin ilmiö on nostanut esille uusia tähtiä ja fanikulttuurin.

Kuvittelin, että omat mielikuvani ja ymmärrykseni olisivat ajan tasalla tubettamisesta, mutta vasta loppuunmyydyllä risteilyllä tapahtuman keskiössä heräsin ilmiön laajuuteen.

Tubettajat aiheuttavat joukkohysteriaa, he ovat kuin kuuluisia muusikoita tai näyttelijöitä. Iltaohjelma sai fanit villiksi, ja aamulla aikaisin laivan käytävälle muodostui kymmenien metrien pitkä jono, kun lapset ja nuoret jonottivat tapaamaan suosikkitubettajiaan ja kuvauttamaan itseään heidän kanssaan.

Tällaista ilmiötä ei syntyisi ilman taustalla tehtyä työtä. Teknisten taitojen, videokuvauksen ja editoinnin lisäksi laadukas tulos vaatii luovuutta ja esiintymistaitoa sekä tietenkin koukuttavaa sisältöä.

Tällä hetkellä Suomessakin on tubettajia, jotka työllistävät itsensä kokonaan tekemällä videoita. Tulevaisuudessa määrä kasvanee.

Tutkitusti tubettajayhteistyö vaikuttaa esimerkiksi nuorten ostopäätöksiin paljon enemmän kuin tv-mainonta. Tubettamisen markkinapotentiaali ja kaupallinen yhteistyö on ymmärretty.

Toimintaan liittyy myös vastuu. Suurin tubettajien faniryhmä koostuu alle 15-vuotiaista, vaikka tubettajia seuraavat nuoret aikuisetkin ja miksi ei vanhemmatkin. Vastuu koskee paitsi piilomainontaa, myös videon sisältöä.

Toisaalta teemaristeilyllä yksi tubettajista totesi, että loppujen lopuksi vastuu ja medialukutaito sisältöjen seuraamisesta ja tulkinnasta ovat kuitenkin vastaanottajalla. Lasten kyseessä ollessa opastus kuuluu lasten huoltajille.

Laivalla nuoria fanilaumoja seuratessa heistä huokui sukupolvikokemus. He ymmärtävät ja osaavat toimia somessa. Eivät he siellä möykkäröi, tai täysin suodattamatta sisäistä kaikkea kuulemaansa. Ikävimmät some- ja livehuutelut kuuluvat vanhemmille ikäryhmille. Toivottavasti laivallakin lavalle huuteleva isä sai tempauksensa jälkeen käytöskasvatusta jälkikasvultaan.

Marianne Mäkitalo

Kirjoittaja on toimittaja