Miestä puukotettu hengenvaarallisesti Turun rautatieasemalla, poliisi kaipaa vihjeitä

Vast: Valvontakamera

Ei se kameran kuvanlaatu ole huono vaan yksi kamera on laitettu vahtimaan liian suurta aluetta. Noin pimeällä tuollaisenkin kuvan saamiseksi kaukaa tarvitaan jo laadukasta kameraa.



Parhaankin kameran kuva menee rosoiseksi kun joutuu zoomaamaan pientä plänttiä koko kuvasta. Kameroita pitäisi olla vaan enemmän.



Silti on mielenkiintoista että puukottajaporukan löytäminen tuntuu mahdottomalta ilman yleisövihjeitä, mutta ylinopeuden ajaja löydetään aina välittömästi ja sakko lähtee varmasti. Etenkin kun ylinopeuden ajaminen on lähes aina uhriton rikos.

