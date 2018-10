Keidas? Höpö höpö!

Itseäni ihmetyttää aina Kupittaan siirtolapuutarhan kutsuminen keitaaksi keskellä kaupunkia. Kuljen siitä päivittäin työmatkallani ohi ja aina jaksaa ihmetyttää. Vieressä on valtava marketti, raskaasti liikennöity tie ja toisella puolella järjettömän kokoinen parkkipaikka. Kurja paikka keitaalle, vaikka siellä rotat taitavatkin viihtyä. Kulku siirtolapuutarhaan on hankalaa ja aidattu, kolmenkymmenen hengen harrastelupuutarha kaupungin parhaalla paikalla puiston vieressä on aivan järjetön. Siirtäkää se nyt hyvänen aika jo pois sieltä, vaikka sitten lahoine puineen kaikkineen ja rakentakaa tilalle vaikka jotain kaikkia hyödyttävää: urheilua, liikuntaa, terveydenhoitoa, palveluasumista tai mitä vaan. Se, että siellä on jotain muinaisia omenapuita on mielestäni erikoinen peruste sille että kaupunki ei voisi kehittyä siellä missä olisi otollisin paikka.

