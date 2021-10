Norjan poliisi: Sairaus todennäköisin syy jousiaseiskuun, muitakin motiiveja tutkitaan

Norjan poliisin mukaan Kongsbergin iskun jälkeen on tutkimuksissa vahvistunut käsitys, jonka mukaan tekijän sairaus voi olla tärkein syy jousiasehyökkäykseen. Poliisin arviosta uutisoi lauantaina Aftenposten.

Viranomaiset kuitenkin selvittävät edelleen myös muita hypoteeseja veritekojen syystä. Taustalla voivat poliisin mukaan olla muun muassa viha, kosto, impulssi, jihad tai provokaatio.

Poliisi on kuulustellut teoista epäiltyä 37-vuotiasta miestä pari kertaa. Poliisin mukaan miehen terveys on kuitenkin heikentynyt, ja hänet on siirretty suljettuun terveyslaitokseen.

Kongsbergissä Oslon lähiseudulla keskiviikkona tehdyssä iskussa kuoli viisi ihmistä ja haavoittui kolme.

Poliisi kertoi aiemmin, että teosta epäilty mies oli kääntynyt islaminuskoon ja hänellä oli yhteyksiä radikaaleihin piireihin. Epäilty on syntynyt ja kasvanut Norjassa mutta on Tanskan kansalainen.

Lue myös:

Norjan turvallisuuspoliisi: Jousiasehyökkäyksessä kyse terrori-iskusta – tämä iskusta tiedetään