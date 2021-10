Brittimedia: Kansanedustaja kuoli puukotuksessa omassa vaalipiirissään

Britanniassa konservatiivikansanedustaja David Amess on kuollut tultuaan puukotetuksi, kertovat esimerkiksi Sky News ja BBC. Mediatietojen mukaan David Amess oli tapaamassa ihmisiä omassa vaalipiirissään Leigh-on-Seassa, kun puukotus tapahtui. Myös paikalla ollut paikallispoliitikko on vahvistanut, että uhri on Amess.

Essexin poliisi ei ole nimennyt uhria mutta on vahvistanut puukotuksen uhriksi joutuneen ihmisen kuolleen tapahtumapaikalla. Poliisin lausunnossa kerrotaan, että 25-vuotias mies on pidätetty murhasta epäiltynä eikä ketään etsitä.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun kansanedustaja kohtaa väkivaltaa. Kesäkuussa 2016 äärioikeistolainen mies murhasi työväenpuolueen kansanedustajan Jo Coxin viikkoa ennen kansanäänestystä Britannian EU-erosta.