Antisemitismi nostaa huolestuttavasti päätään Euroopassa – EU-komissio esittää strategian sen torjuntaan

Euroopan komissio esittää tänään kaikkien aikojen ensimmäisen antisemitismin torjuntaa ja juutalaisen elämän edistämistä koskevan EU:n strategian.

Antisemitismi on huolestuttavasti nousussa Euroopassa ja sen ulkopuolella. Yhdeksän kymmenestä juutalaisesta katsoo, että antisemitismi on lisääntynyt heidän maassaan, ja 85 prosenttia pitää sitä vakavana ongelma. Juutalaisista 38 prosenttia on harkinnut maastamuuttoa, koska he eivät tunne oloaan turvalliseksi Euroopassa. Tällä hetkellä joka kahdeskymmenes eurooppalainen ei ole koskaan kuullutkaan holokaustista.

EU pyrkii uudella strategiallaan ehkäisemään kaikenlaista antisemitismiä, suojelemaan ja edistämään juutalaista elämää, tukemaan tutkimusta ja koulutusta sekä vaalimaan holokaustissa menehtyneiden muistoa.

– Haluamme nähdä juutalaisen elämän kukoistavan jälleen yhteisöissämme. Tänään esittämämme strategia on merkittävä muutos siihen, miten suhtaudumme antisemitismiin. Eurooppa voi menestyä vain, jos sen juutalaisyhteisöt ovat turvassa ja voivat kukoistaa, kommentoi tiedotteessa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Toimenpiteisiin kuuluu muun muassa antisemitismin torjunta verkossa, julkisten paikkojen ja uskonnonharjoituspaikkojen suojeleminen, nykypäivän antisemitismiä tutkivan eurooppalaisen keskuksen perustaminen sekä verkoston luominen holokaustin tapahtumapaikoista.

Strategia pannaan täytäntöön vuosina 2021–2030. Kansalliset strategiat olisi hyväksyttävä vuoden 2022 loppuun mennessä, ja Euroopan komissio arvioi ne vuoden 2023 loppuun mennessä.