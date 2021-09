Kanarialla La Palman saarella tulivuorenpurkaus

Santa Cruz de La Palma

Espanjan Kanarialla La Palman saarella on tapahtunut tulivuorenpurkaus, kertoo uutistoimisto AFP. Mahdollisista vahingoista ei ole vielä tietoa.

El Pais -lehden mukaan tulivuori alkoi purkautua Montana Rajadan alueella El Pason kunnassa sunnuntaina hieman kello 17:n jälkeen Suomen aikaa. Cumbre Vieja -vuoren purkausta edelsi lievä maanjäristys.

Purkauksessa laava on aukaissut alustavien tietojen mukaan vuoreen kaksi halkeamaa. Lisäksi purkauksessa on syntynyt suuri savupatsas. El Paisin mukaan purkaus on aiheuttanut myös pieniä metsäpaloja.

Tulivuori sijaitsee harvaan asutulla vuoristoalueella.

Viranomaiset olivat varoittaneet ennakolta todennäköisestä tulivuorenpurkauksesta La Palmalla. Saarella on evakuoitu viikonloppuna liikuntarajoitteisia ihmisiä.

Kanariansaaret ovat suomalaistenkin turistien suosiossa. La Palma ei ole turistien keskeisiä kohteita Kanarialla.

Päivitetty purkauksen aiheuttamia tuhoja ja lisätty tieto evakuoinneista klo 19.02