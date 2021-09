Green Airlinesin suorat lennot Turusta Hollantiin peruttu – matkojen piti alkaa tässä kuussa

Saksalaisen virtuaalilentoyhtiö Green Airlinesin piti aloittaa syyskuun alussa säännöllinen lentoliikenne hollantilaisen Groningenin ja Turun lentokentän välillä. Nyt kaikki lennot on kuitenkin peruttu. Perumisen taustalla on Green Airlinesin ja German Airwaysin yhteistyön loppuminen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Up in the Sky.

Green Airlinesilla ei ole omia koneita, vaan se hoitaa ainoastaan lentolippujen myynnin ja matkojen markkinoinnin. Yhtiö vuokrasi German Airwaysilta kaksi Embraer 190 -konetta, joilla Turunkin lennot piti lentää.

World Today Newsin mukaan yhtiö sanoi tiedotteessaan kertovansa asiakkailleen jatkotoimenpiteistä mahdollisimman pian. Jo ostetuista lentolipuista palautetaan rahat peruttujen matkojen osalta.

Green Airlines etsii tällä hetkellä kiireisesti uutta yhteistyökumppania.