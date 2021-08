Kirkon ulkomaanapu lähettää 100 000 euroa Haitin maanjäristyksen uhrien tukemiseksi

Kirkon ulkomaanapu on myöntänyt 100 000 euroa katastrofiapua Haitin maanjäristyksestä kärsineiden ihmisten auttamiseen.

Haitissa lauantaina, 14.elokuuta, tapahtunut voimakkuudeltaan 7,2 asteen maanjäristys on aiheuttanut maan eteläosissa valtavaa tuhoa. Maanjäristys on romahduttanut rakennuksia ja katkonut liikenneyhteyksiä. Tuhansia ihmisiä on kuollut, loukkaantunut tai raportoitu olevan kateissa, kerrotaan Kirkon ulkomaanavun tiedotteessa. Viikonlopun maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on noussut 1300:aan. Loukkaantuneita on tuhansia.

Kirkon ulkomaanapu toimittaa hätäavun yhteistyössä Norjan Kirkon ulkomaanavun ja muiden maassa toimivien kirkollisten kehitys- ja humanitaarisen avun järjestöjen kanssa. Apua on pyydetty välttämättömiin perustarvikkeisiin kuten ruokaan, hygieniapakkauksiin, huopiin ja suojiin.

Haitissa maanjäristys on tähänastisten tietojen mukaan vaikuttanut arviolta 60 prosenttiin maan väestöstä. Tuhot ovat laajat ja isot. Alueelle odotetaan lisäksi tänään tai huomenna iskevän trooppinen myrsky Grace.

Kirkon ulkomaanavun humanitaarista työtä Haitissa voi tukea lahjoittamalla KUA:n tilille: FI33 1572 3000 5005 04 Lyhytviite: 2244.