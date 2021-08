Afganistanin Kabulin lentokenttä on tukossa. Saksan ulkoministeriön tiedottajan mukaan lennot eivät ole tällä hetkellä mahdollisia.

Ihmiset ovat paniikissa, minkä vuoksi he ovat levittäytyneet myös lentokoneiden tielle. Asiasta uutisoi Iltalehti.

Brittiläinen The Sun ja ruotsalainen Expressen ovat julkaisseet myös videon ja kuvia epätoivoisista afgaaneista, jotka roikkuivat kiinni ilmaan yhä nousseissa koneissa. Ainakin yksi ihminen putoaa videolla satojen metrien korkeudesta.

Pekka Haavisto kertoi ulkoministeriön tiedotustilaisuudessa, että 18 Suomen kansalaista on lennätetty Kabulista Dohaan Yhdysvaltojen koneella. Mukana ovat suurlähetystön työntekijät. Suomen suurlähetystö on suljettu. Kaikkien pelastettujen suomalaisten kerrotaan voivan hyvin. Jumissa on kuitenkin edelleen muutamia Suomen kansalaisia, jotka ovat konsuliavun tarpeessa.

– Avun lähettäminen Kabulin lentokentälle on tällä hetkellä hyvin vaikeaa, Haavisto kertoo.

Helsingin Sanomien aiemman tiedon mukaan Suomen suurlähetystön työntekijät olisivat lentäneet jonnekin Afganistanin lähimaahan. Puolustusvoimat ovat auttaneet työntekijöiden evakuoinnissa.