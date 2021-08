Al Arabiya -uutiskanava: Afganistanin presidentti Ashraf Ghani luopuu vallasta vielä tänään

Kabul

Afganistanin presidentti Ashraf Ghani luopuu vallasta vielä tänään Al Arabiya -uutiskanava kertoo. Aiemmin tänään on uutisoitu, että Taleban on edennyt Afganistanin pääkaupungin Kabulin laitamille.

Uutiskanava CNN:n mukaan Afganistanin hallituksen ja äärijärjestö Talebanin väliset neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä.

Sisäministeri Abdul Sattar Mirzakwalin mukaan vallanvaihto tulee tapahtumaan rauhanomaisesti.

– Afganistanin kansalaisten ei pidä murehtia. Kaupunkiin ei tulla hyökkäämään, ja vallanvaihto väliaikaiseen hallitukseen tapahtuu rauhanomaisesti, hän sanoi nauhoitetussa puheessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Samoihin aikoihin Taleban teki julkilausuman, jossa totesi käyvänsä keskustelua rauhanomaisesta antautumisesta vastapuolen kanssa.

Talebanin tiedottajan mukaan kaikkia taistelijoita on kehotettu olemaan valmiustilassa kaikilla Kabulin sisäänkäynneillä, kunnes rauhanomaisesta vallansiirrosta saadaan sovittua tyydyttävällä tavalla. Äärijärjestön mukaan taistelijoita on neuvottu olemaan aiheuttamatta vaaraa tai epämukavuutta Kabulin asukkaille.

Pääkaupunki Kabulissa suurlähetystöjen evakuoinnit ovat käynnissä.

Yhdysvaltojen lähetystön evakuointi on meneillään CNN kertoo. Tavoitteena on evakuoida koko lähetystö viimeistään tiistaiaamuun mennessä, ja lähetystöön jää vain kourallinen henkilökuntaa. Lähetystön jälkeen evakuointivuorossa on Yhdysvaltain kansalaiset ja erityisen maahanmuuttoviisumin haltijat.

Ruotsin ulkoministeri ilmoitti lauantaina, että Ruotsin lähetystöön jää minimimiehitys.

Venäjä ei aio evakuoida suurlähetystöään, maan ulkoministeri kertoo uutistoimisto Interfaxille. Hän sanoo, että lähetystötyöntekijät aikovat jatkaa työtään kaikessa rauhassa.

Lue myös:

Ulkoministeri Haavisto: Ensimmäisestä evakuointierästä tehty ratkaisuja – Taleban arvaamaton

Taleban on edennyt pääkaupunki Kabulin laitamille Afganistanissa