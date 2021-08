Haitin voimakkaassa maanjäristyksessä kuollut jo yli 300 ihmistä

Port-au-Prince

Haitia lauantaina vavisuttaneessa maanjäristyksessä on kuollut ainakin 304 ihmistä, kertovat maan viranomaiset. Suurin osa kuolemista on kirjattu maan eteläosissa.

Satoja ihmisiä on loukkaantunut ja kateissa. Pelastustoimet järistysalueella ovat pahasti kesken.

Järistyksen voimakkuus oli 7,2, kertoivat Yhdysvaltain geologisia mittausasemia hallinnoivat viranomaiset.

Haitille annettiin lauantaina varoitus järistyksen mahdollisesti aiheuttamasta hyökyaallosta, tsunamista.

Järistyksen keskus sijaitsi noin 160 kilometrin päässä maan pääkaupungista Port-au-Princesta.

– Paljon koteja on tuhoutunut, ihmisiä on kuollut ja osa on joutunut sairaalaan. Kaikki ovat kaduilla, ja jälkijäristykset vain jatkuvat, kertoi Christella Saint Hilaire, 21, joka asuu lähellä järistyksen keskusta.

– Talot ja niitä ympäröivät muurit ovat romahtaneet. Katedraalin katto on romahtanut, kertasi järistyksen runtelemassa Jeremien kaupungissa asuva Job Joseph.

Les Cayesin kaupunki on niin ikään kärsinyt pahoja tuhoja: muun muassa korkea hotellirakennus on romahtanut.

Valkoinen talo ilmoitti lauantai-iltana Suomen aikaa, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on valtuuttanut maan viranomaiset aloittamaan välittömän hätäavun lähettämisen Haitiin.

Haitin väestönsuojelua johtavan Jerry Chandlerin mukaan maassa on avattu kriisikeskus, jonne on saapunut myös Haitin pääministeri Ariel Henry.

– Mobilisoin hallintoni kaikki resurssit saadaksemme apua uhreille, Henry kirjoitti Twitterissä kehottaen samalla kansalaisia yhdistämään voimansa katastrofin edessä.

Duples Plymouth Loukkaantunutta miestä autettiin kadulla.

Haiti ei ole vieläkään toipunut kunnolla vuoden 2010 järistyksestä, jossa kuoli yli 200 000 ihmistä ja loukkaantui arviolta 300 000. Yli miljoona haitilaista jäi kodittomiksi.

Haitin poliittinen tilanne on ollut erittäin sekava sen jälkeen kun maan presidentti Jovenel Moise salamurhattiin kotiinsa runsas kuukausi sitten. Salamurhan johdosta on otettu kiinni yli 40 ihmistä, heidän joukossaan muun muassa toistakymmentä poliisia.

Päivitetty 15.8. kello 8.53 tuoreilla tiedoilla.