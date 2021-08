Haitin maanjäristyksen kuolonuhrien määrä kasvanut yli 300:aan

Port-au-Prince

Haitin maanjäristyksen kuolonuhrien vahvistettu määrä on kasvanut 304:ään, maan viranomaiset kertovat. Pelastustoimet järistysalueella ovat pahasti kesken. Suurin osa kuolemista on kirjattu maan eteläosissa. Maan pelastuspalveluviraston mukaan sadat ihmiset ovat jääneet loukkuun ja ainakin 1 800 on loukkaantunut

Lauantaisen järistyksen voimakkuus oli 7,2, kertoivat Yhdysvaltain geologisia mittausasemia hallinnoivat viranomaiset. Sen keskus sijaitsi noin 160 kilometrin päässä maan pääkaupungista Port-au-Princesta.

Kirkkoja, liiketiloja, kouluja ja koteja on tuhoutunut maanjäristyksen jäljiltä.

Muut maat tarjoutuivat auttamaan

Terveysministeriö lähetti nopeasti henkilökuntaa ja lääkkeitä, mutta maata vaivaava yleinen turvattomuus voi haitata niiden perille saapumista.

Monet muut maat lupasivat tukea kriisin runtelemaa valtiota. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden hyväksyi "välittömät" avustustoimet ja Dominikaaninen tasavalta Haitin naapurissa toimitti 10 000 ruoka-annosta ja lääkinnällisiä laitteita.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Yli 250 hengen kuubalainen lääkäriryhmä on lähetetty hoitamaan loukkaantuneita, ja Ecuador valmistautuu lähettämään etsintä- ja pelastustoimintaan kaupunkioloissa erikoistuneen joukon.

Apua on myös tarjottu Meksikosta, Chilestä, Argentiinasta, Perusta, Venezuelasta ja Espanjasta.

Duples Plymouth Loukkaantunutta miestä autettiin kadulla.

Maanjäristys sattui vain kuukausi presidentin murhan jälkeen

Haiti ei ole vieläkään toipunut kunnolla vuoden 2010 järistyksestä, jossa kuoli yli 200 000 ihmistä ja loukkaantui arviolta 300 000. Yli miljoona haitilaista jäi kodittomiksi.

Satojen tuhansien kotien lisäksi järistys tuhosi myös hallintorakennuksia ja kouluja mukaan lukien 60 prosenttia Haitin terveydenhuoltojärjestelmästä. Maan pääsairaalan jälleenrakentaminen on edelleen kesken.

Viimeisin järistys sattui hieman yli kuukauden kuluttua siitä, kun presidentti Jovenel Moise joutui murhatuksi kodissaan.

Juttua päivitetty 15.8. kello 15.40.