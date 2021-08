Haitilla voimakas maanjäristys, ensimmäiset tiedot kertovat kymmenistä uhreista

Port-au-Prince

Haitia on vavisuttanut voimakas maanjäristys, jossa on ensimmäisten tietojen mukaan kuollut ainakin 29 ihmistä. Järistyksen voimakkuus oli 7,2, kertoivat Yhdysvaltain geologisia mittausasemia hallinnoivat viranomaiset.

Haitille on annettu varoitus järistyksen mahdollisesti aiheuttamasta hyökyaallosta, tsunamista.

Järistyksen keskus sijaitsi noin 160 kilometrin päässä maan pääkaupungista Port-au-Princesta.

– Paljon koteja on tuhoutunut, ihmisiä on kuollut ja osa on joutunut sairaalaan. Kaikki ovat kaduilla, ja jälkijäristykset vain jatkuvat, kertoi Christella Saint Hilaire, 21, joka asuu lähellä järistyksen keskusta.

– Talot ja niitä ympäröivät muurit ovat romahtaneet. Katedraalin katto on romahtanut, kertasi järistyksen runtelemassa Jeremien kaupungissa asuva Job Joseph.

Les Cayesin kaupunki on niin ikään kärsinyt pahoja tuhoja: muun muassa korkea hotellirakennus on romahtanut.

Haiti ei ole vieläkään toipunut kunnolla vuoden 2010 järistyksestä, jossa kuoli yli 200 000 ihmistä ja loukkaantui arviolta 300 000. Yli miljoona haitilaista jäi kodittomiksi.