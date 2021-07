Kaksi Iranin sotalaivaa saapui Itämerelle – alusten uskotaan olevan matkalla Pietariin

New York

Kaksi iranilaista sotalaivaa on saapunut Itämerelle, kertoi CNN myöhään torstaina Suomen aikaa. Laivojen uskotaan olevan matkalla Venäjälle, jossa ne mahdollisesti osallistuvat sunnuntaina Pietarin suureen laivastoparaatiin.

Laivaliikennettä seuraavan MarineTraffic-sivuston mukaan laivat olivat varhain perjantaina Itämeren lounaiskulmassa, Ruotsin ja Saksan välissä.

Toinen aluksista on Makran-niminen yli 200-metrinen entinen öljytankkeri, joka on muunnettu kelluvaksi tukikohdaksi. Toinen on fregatti Sahand.

Yhdysvaltain puolustusministeriö, joka on seurannut laivoja jo noin kahden kuukauden ajan, pelkäsi ensin niiden olevan viemässä iranilaista aseistusta Venezuelaan.

Laivat eivät kuitenkaan Afrikan kierrettyään lähteneetkään ylittämään Atlanttia, vaan jatkoivat kohti Eurooppaa. Yhdysvaltalaislähteiden mukaan Venezuela päätti olla ottamatta laivoja vastaan Yhdysvaltojen painostuksen takia.