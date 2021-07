Länsi-Euroopan tulvissa jo liki 160 kuolonuhria – tulvavedet mursivat padon Saksan länsiosassa

Helsinki/Schuld

Länsi-Eurooppaa koettelevien tulvien ja rankkasateiden kuolonuhrien määrä on noussut jo yhteensä 157:ään, ilmoittavat viranomaiset ja mediat. Henkensä menettäneistä 133 on löydetty Saksassa.

Belgian itäosissa on puolestaan kuollut tulvissa ainakin 24 ihmistä, kertoi uutistoimisto AFP lauantaina iltapäivän alussa.

– Tämän hetken tietojen mukaan 90 ihmistä on kuollut katastrofin aikana Saksan Rheinland-Pfalzin osavaltiossa, joka on yksi eniten kärsineistä alueista, Saksan Koblenzin poliisi ilmoitti. Lisäksi 43 kuolonuhria on löydetty naapuriosavaltiossa Nordrhein-Westfalenissa

Ihmisiä kerrotaan olevan edelleen kateissa tulvan jäljiltä etenkin Saksassa, ja pelastuslaitokset pelkäävät löytävänsä vielä lisää kuolleita. Belgiassa poliisi ilmoittaa kiertävänsä ovelta ovelle pahimmin kärsineillä alueilla.

Euroopan komission saksalaisen puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Belgian pääministerin Alexander de Croon on määrä perehtyä tulvatuhoihin Itä-Belgian jokilaaksoissa lähellä Saksan rajaa tänään.

Sotilaita lähetetty pelastajien avuksi

Saksan länsiosassa tilannetta vaikeutti myös se, että pato murtui tulvassa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa, ja viranomaiset joutuivat sen vuoksi evakuoimaan ihmisiä. Asiasta kertovat muun muassa saksalaislehdet BildTagesspiel ja Focus sekä yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Rurjoen varrella sijaitsevan padon murruttua tulvavedet uhkaavat etenkin Wassenbergin kaupungissa sijaitsevaa Ophovenin kaupunginosaa. Pelastusviranomaisten on ollut määrä evakuoida siellä ainakin 700 asukasta, kertoi Kölnin alueen hallinto Twitterissä.

CNN:n mukaan viranomaiset pelkäävät, että muutkin padot ovat vaarassa murtua ja alueen patoaltaiden tilannetta seurataan tarkasti.

Pahimmin kärsineille alueille Saksassa on lähetetty noin 850 sotilasta, ja puolustusministeriön mukaan lisää sotilaita lähetetään, koska avuntarve kasvaa, kertoi Deutsche Welle.

Liittopresidentti vierailee tulva-alueilla

CNN:n mukaan Saksan liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin on määrä vierailla tänään Nordrhein-Westfalenin osavaltion Rhein-Erft-Kreisissa. Tulvat ovat moukaroineet aluetta rajusti.

Steinmeirin on määrä arvioida alueen tulvatuhoja osavaltion pääministerin Armin Laschetin kanssa. Lisäksi liittopresidentin on tarkoitus tavata pelastustyöntekijöitä kuullakseen lisää pelastustöistä.

Yhdysvalloissa vierailulla ollut Saksan liittokansleri Angela Merkel esitti torstaina huolen, että katastrofaalinen tilanne tulee pahenemaan tulevina päivinä.

– Pelkään, että näemme katastrofin koko laajuuden vasta lähipäivinä, Merkel sanoi.

Rheinland-Pfalzissa sijaitsevassa Ahrweilerissa useat talot romahtivat täysin ja tuhoja on verrattu tsunamin jälkeensä jättämään kaaokseen.

Ahrweilerissa noin 1 300 ihmisen olinpaikkaa ei ole pystytty varmistamaan. Paikalliset viranomaiset ovat kuitenkin kertoneet AFP:n mukaan Bildille, että korkea lukema johtuu todennäköisesti vahingoittuneista puhelinverkoista.

Rheinland-Pfalzin sisäministeri Roger Lewentz kertoi paikalliselle medialle, että ainakin 60 ihmisen uskotaan olevan kateissa. Lewentz arvioi Bildille, että kuolonuhrien määrä alueella tulee todennäköisesti vielä nousemaan lähipäivinä, kun etsinnät jatkuvat säiden runnomilla alueilla.

Saksan kuntien liiton johtaja Gerd Landsberg sanoi tuhojen kustannusten nousevan luultavasti miljardeihin euroihin. Bildin mukaan liitto on peräänkuuluttanut pikaista apua liittovaltion ja osavaltion hallinnoilta.

Belgiassa vedet laskivat ja tuhot paljastuivat

Belgiassa tulvien tuhot paljastuivat vähitellen eilen Vallonian laaksoisilla seuduilla, kun vedenpinta pääsi osin laskemaan.

Belgian pääministeri de Croo sanoi suurtulvien olevan pahimmat, mitä maassa on koskaan koettu. Samalla hän ilmoitti, että maassa pidetään kansallinen surupäivä tiistaina. Liput lasketaan puolitankoon, ja pidetään minuutin hiljainen hetki puoliltapäivin.

Maan hallinnon mukaan tuhannet ovat myös olleet ilman sähköä. Yhdellä alueella sähköttä kerrotaan olevan yli 20 000 ihmistä.

Liegen seutu on ollut yksi eniten kärsineistä alueista Belgiassa. Belgiassa armeija on lähetetty neljään maan kymmenestä provinssista auttamaan pelastustöiden ja evakuointien kanssa.

Vallonian alueen presidentti Elio di Rupo varoitti, että Maasjoen lisääntyneet vesimassat saattavat uhata Liegen kaupunkia, jossa asuu noin 200 000 ihmistä.

Rajut sateet ovat koetelleet myös Hollantia ja Luxemburgia sekä Ranskan koillisosia. Esimerkiksi Hollannin Maastrichtissa jouduttiin evakuoimaan tulvavaaran vuoksi tuhansia ihmisiä.

Sveitsissä vedenpinnat ovat nousseet sekä järvissä että joissa, ja esimerkiksi Luzernissa paikallinen järvi on tulvinut kaupungin keskustaan.

Osissa läntistä Eurooppaa on satanut kahden päivän aikana jopa kahden kuukauden sademäärän verran vettä, kertoo Maailman meteorologinen järjestö WMO. Järjestön mukaan maaperä on ollut alueella jo lähestulkoon tyystin vedellä kyllästetty.

Ilmastonmuutos nousi vaalikamppailun keskiöön

Rajut sääolot ovat nostaneet ilmastonmuutoksen jälleen vaalikampanjoinnin keskiöön Saksassa. Syyskuussa Saksassa on määrä äänestää parlamentin eli liittopäivien vaaleissa. Samana päivänä pidetään myös osassa Saksaa osavaltiovaaleja.

Saksan liittokansleri Merkel väistyy Saksan johdosta syyskuun vaalien ja lähes 16 vuotta jatkuneen valtakauden jälkeen. Merkelin seuraajaksi pyrkii Nordrhein-Westfalenin pääministeri Laschet, joka on myös Saksan kristillisdemokraattisen unionin puheenjohtaja.

Laschet on peräänkuuluttanut, että kansainvälisiä toimia ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa tulisi kiirehtiä. Liittokansleriehdokas alleviivasi myös ilmastonmuutoksen ja äärimmäisten sääilmiöiden välistä yhteyttä.

Saksan sisäministeri Horst Seehofer sanoo niin ikään äärimmäisten säiden olevan seurausta ilmastonmuutoksesta. Seehoferin mukaan Saksan tulisi varautua paremmin tulevaisuudessa.

Ilmastonmuutos kasvattaa tulvien sekä kovien sateiden uhkaa ja voimaa, sillä lämpimämpään ilmakehään kertyy enemmän vettä.

Päivitetty uhriluku klo 14.50